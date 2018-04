Ligue Europa : le Vélodrome en 12ème homme

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Des 4 quarts de finale, l’opposition entre Leipzig et l’OM est la plus incertaine. Malgré un match aller réussi, les joueurs de Rudi Garcia se sont inclinés 1-0, et devront remonter ce handicap d’un but. Pour cela, le retour de Florian Thauvin est espéré, mais surtout, le Stade Vélodrome devrait afficher complet !





Un record pour le Vélodrome contre Leipzig

Les supporters marseillais seront probablement 62 000 dans les tribunes pour encourager leurs joueurs ! Il s’agit de la plus forte affluence en Coupe d’Europe pour le club phocéen ! Si le chiffre s’avérait exact, le club battrait le record datant de 2004. Lors de cette saison, les olympiens emmenés par Fabien Barthez et Didier Drogba notamment s’étaient hissés en finale de la compétition de la C3.

En demi-finale, ils recevaient Newcastle avec 59 000 personnes venus suivre la rencontre. Contre Leipzig, ce record devrait être battu, de quoi donner des ailes aux joueurs de Rudi Garcia.













Invaincu au Vélodrome en Ligue Europa

D’autant plus que le parcours européen des Phocéens à domicile est exemplaire cette saison. Luiz Gustavo et ses partenaires sont invaincus chez eux, cumulant 6 victoires pour un nul ! Le seul accroc marseillais est survenu début décembre lors de la réception des Red Bull Salzbourg où la rencontre s’était conclue sur un score nul et vierge.

En 7 matches chez eux, les joueurs de Rudi Garcia ont inscrit 16 buts et n’en ont pris que 4. Cela est de bon augure avant la réception de Leipzig qui vient de sombrer en championnat 1-4 ce lundi en Bundesliga. Valère Germain et les Marseillais pourront donc compter sur le Vélodrome plein à craquer pour tenter de prolonger leur série et se hisser en demi-finale d'une coupe d'Europe 14 ans après.