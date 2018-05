Ligue 1 : l’OL en C1, Bordeaux en C3 et Toulouse barragiste

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il y a eu énormément de spectacle et d’intensité lors de cette dernière journée de championnat. Un seul 0-0 en 10 rencontres, mais 29 buts ont été marqués lors des 9 autres matches ! Retour sur les derniers verdicts de cette ultime journée de Ligue 1 !





Places qualificatives pour la Ligue des Champions :

3 équipes pour 2 places. C’était l’équation avant cette 38ème journée. Tout au long de la soirée, cela a été mouvementé entre l’AS Monaco en déplacement à Troyes, Lyon qui recevait Nice, et l’OM qui accueillait Amiens. L’ouverture du score de Morgan Sanson (1-0, 11ème) donnait de l’espoir aux Olympiens, d’autant plus que quelques instants plus tard, Plea inscrivait le premier but à Lyon (0-1, 18ème). Mitroglou doublait le score dans les secondes qui suivaient (2-0, 18ème) et Rony Lopes donnait l’avantage à Monaco (0-1, 22ème).

Avec ces scores à la pause, c’est Marseille malgré la réduction du score de Konate (2-1, 30ème) qui accompagnait Monaco en Ligue des Champions. Mais au retour des vestiaires, Depay s’offrait un triplé (48ème, 69ème, 87ème) auquel répondait Alassane Plea (3-2, 89ème). Avec ce score, Lyon assurait sa troisième place (3-2) et le succès olympien était insuffisant pour les devancer. Monaco a largement dominé Troyes (0-3, Rony Lopes 71ème et Mboula 90+2) et termine deuxième derrière le PSG.





Places qualificatives pour la Ligue Europa :

Avec cette défaite, Nice devait compter sur des défaites de Saint-Etienne et Bordeaux en embuscade avec seulement 2 points de retard sur les Aiglons. Malheureusement pour les Azuréens, les gros scores de la soirée sont venus de ces deux clubs. Les Verts n’ont fait qu’une bouchée de Lille grâce à des buts de Bamba (1-0, 7ème) un triplé d’Hamouma (13ème, 39ème, 61ème) et un but contre son camp de Malcuit (5-0, 65ème).

Mais si Saint-Etienne devançait Nice, la sixième place est revenue à Bordeaux large vainqueur de Metz et qui devance les hommes de Jean-Louis Gasset à la différence de buts (+5 pour Bordeaux et -3 pour l’ASSE). Les Girondins n’ont pas fait de détail contre Metz 0-4 grâce à Braithwaithe (10ème) Malcom (17ème) Kamano (44ème) et De Préville (77ème).









Le maintien :

Là aussi il s’agissait d’un jeu entre 3 formations. Caen a concédé le nul et vierge à domicile contre le PSG et ce point assure une 16ème place aux Normands. Troyes vaincu par Monaco descend en Ligue 2, un an après l’avoir quitté. Toulouse reste donc 18ème, et sera barragiste contre Le Havre ou l’AC Ajaccio. Les Toulousains grâce à des réalisations de Gradel (59ème) et Sanogo (63ème) ont battu Guingamp 2-1 qui a réduit le score par l’intermédiaire de Clément Grenier (66ème).









Dans les autres résultats :

Dijon finit sa belle saison sur une bonne note avec un succès contre le SCO d’Angers 2-1. Suite à l’ouverture du score de Capelle contre son camp au bénéfice des Bourguignons (1-0, 22ème), les Angevins ont égalisé suite à une réalisation de Flavien Tait (1-1, 53ème). Les trois points de la victoire ont été donnés à Dijon grâce à Julio Tavares (2-1, 75ème).





Nantes s’est aussi imposé à domicile contre Strasbourg 1-0, grâce à la 3ème réalisation de la saison de Léo Dubois. Enfin, Rennes et Montpellier se sont séparés sur un score de parité 1-1, Adrien Hunou ayant ouvert le score (1-0, 11ème) avant que Isaac Mbenza ne remette les deux formations à égalité (1-1, 17ème).