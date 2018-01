Ligue des nations : Ce sera l'Allemagne et les Pays-Bas pour la France

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

Le tirage au sort de la Ligue des nations a eu lieu ce mercredi en début d'après-midi à Lausanne. Et la France a été gâtée pour la première édition de ce tournoi puisqu'elle affrontera les Pays-Bas et l'Allemagne.

La première édition de la Ligue des nation va regrouper les 55 équipes de l'UEFA et depuis le tirage au sort qui a eu lieu ce mercredi après-midi en Suisse chaque sélection connaît son groupe. La France évoluera dans le Groupe 1 de la Ligue A aux côtés des Pays-Bas et de l'Allemagne.





La France dans un groupe relevé

Les Pays-Bas et l’Allemagne, voilà les deux équipes dont la France a hérité pour disputer la première édition de la Ligue des nations, le nouveau projet créé par l’UEFA. Une compétition qui a pour but de remplacer les matches amicaux. Ces deux adversaires, les Tricolores les connaissent et leurs réussissent bien. En effet, ils restent sur quatre victoires consécutives face aux Oranjes, dont deux lors des qualifications à la Coupe du monde 2018, et deux victoires et un match nul contre les champions du monde en titre.



Mais comment fonctionne cette nouvelle compétition ? Les Bleus font partis du Groupe 1 de la Ligue A. Pour aller le plus loin possible, leur mission est simple. Terminer premier pour disputer les demi-finales face aux trois autres premiers de cette division. Cependant, attention à ne pas terminer dernier sous peine d’être relégué en Ligue B lors de la deuxième édition !









« C'est une nouvelle compétition intéressante »

Si ce tournoi a pour but de donner plus d’enjeux au moment des trêves internationales, il permettra surtout à quatre sélections de décrocher directement un billet pour l’Euro. A l'issue de ce tirage au sort, Didier Deschamps s'est montré joviale et n'a pas caché son enthousiasme à l'idée de commencer cette Ligue des nations : « Tout va bien, on a un tirage facile (rires). Jouer des matches de prestige avec un intérêt sportif, ça offre la possibilité au premier de chaque groupe de faire ce tournoi final. C'est une bonne chose pour tout le monde, pour les grandes et les petites nations. C'est compliqué aujourd'hui de trouver des adversaires pour des amicaux. C'est une nouvelle compétition intéressante ». La France fera son entrée en lice en même temps que les éliminatoires de l’Euro 2020, soit en septembre prochain.





Ligue A

Groupe 1

Allemagne

France

Pays-Bas





Groupe 2

Belgique

Suisse

Islande



Groupe 3

Portugal

Italie

Pologne



Groupe 4

Espagne

Angleterre

Croatie