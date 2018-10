Ligue des Nations : Tout va mal pour l’Allemagne

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

Après un bon 0-0 face aux bleus en septembre, on pensait la Mannschaft sur la bonne voie. Erreur : hier soir les allemands se sont fait corriger 3-0 par les Pays Bas.

L’élimination au premier tour du mondial russe de l’équipe d’Allemagne, alors tenante du titre, a été un choc. Un choc visiblement toujours pas digéré. Pourtant, pour ses premières sorties post coupe du monde, la sélection de Joachim Low s’était bien comportée en Septembre. Un honnête match nul face aux champions du monde 0-0 puis une victoire intéressante face au Pérou sur le score de 2-1. Mais cette embellie s’est achevée violemment hier à Amsterdam en Ligue des Nations.

Les Pays Bas, eux aussi en reconstruction après leur absence en Russie, ont réussi à l’emporter sur un score large de 3-0. C’est le capitaine Van Djik qui a ouvert le score d’une tête sur corner. Les joueurs de Joachim Low ont monopolisé le ballon ne réussissant à se montrer dangereux qu’en de rares occasions et faisant preuve d’une inefficacité chronique devant le but. Babel a trouvé la barre sur une tête en début de match et Leroy Sané a loupé un face à face devant le gardien Cillessen à la 65e minute.



Memphis Depay fait la différence

Ce qui devait arriver ensuite est arrivé : les hollandais ont fait la différence en fin de match. Le lyonnais Memphis Depay y est allé de son but à la 86e minute avant que Georginio Wijnaldum n’aggrave le score dans le temps additionnel. L’Allemagne voit s’éloigner la première place du groupe et devra s’imposer face aux bleus pour reprendre espoir.

Difficile d’y croire : depuis un an, les allemandes ont perdu 5 match sur 12, n’inscrivant que 10 buts sur la période.