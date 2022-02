Ligue des Champions : L’AS Monaco domine les Young Boys et accède aux barrages

Mardi soir, l’AS Monaco a terminé le travail. La bande à Leonardo Jardim a dominé les Young Boys 4-0 et accède aux barrages de la Ligue des Champions.

La semaine dernière, l’AS Monaco avait fait un premier pas vers les barrages de la Ligue des Champions, en s’imposant en Suisse 3-1. Les Monégasques ont remis le couvert à domicile en battant les Young Boys Berne 4-0. Moutinho et consorts verront donc les barrages de la C1. Mais attention, les adversaires potentiels de l’ASM sont d’un autre niveau.





El Shaarawy magique

Comme la semaine dernière, le score tarde à évoluer entre l’ASM et les Young Boys. La bande à Jardim se contente de gérer l’avance acquise la semaine dernière. A plusieurs reprises, il faut un grand Subasic pour éviter la catastrophe. Dominé au retour des vestiaires, Monaco débloque pourtant le score. Ivan Cavaleiro enroule parfaitement un ballon dans la surface de réparation suisse. Étincelant la semaine dernière, Layvin Kurzawa aggrave le score d’une tête sur corner. Quelques instants plus tard, c’est au tour d’Anthony Martial de faire trembler les filets.



Le Français laisse ensuite sa place à Stephan El Shaarawy. Pour son deuxième match avec l’ASM, l’Italien se met une nouvelle fois en évidence. Il récupère un ballon côté gauche, s’appuie sur Carrillo qui lui remet le cuir d’une belle talonnade, élimine un adversaire et trompe le portier d’une frappe sèche sous la transversale. 4-0, le spectacle est terminé, Monaco est qualifié.









Du lourd en barrages

Pour accéder au tour principal de la Ligue des Champions, l’AS Monaco doit maintenant gagner ses matches de barrages. Et cela risque d’être beaucoup plus compliqué. Moutinho et consorts peuvent tomber contre Manchester United, le Bayer Leverkusen, Valence ou le Sporting. L’ASM pourra également se frotter au Shakhtar Donetsk, le CSKA Mosco ou la Lazio Rome. Quart de finaliste la saison passée, Monaco jouera crânement sa chance.

