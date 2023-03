Lille : la grande première de Joe Cole

Joe Cole, la nouvelle star de Lille, devrait jouer son premier match de Ligue 1 avec le LOSC samedi à Saint-Etienne. La prestation de l'Anglais est très attendue.

Arrivé à la surprise générale en toute fin de mercato à Lille, Joe Cole, prêté par Liverpool, est attendu pour son premier match de Ligue 1 dans le Chaudron Vert.





Pas titulaire tout de suite



Plus souvent blessé que sur les terrains ces dernières saisons, Joe Cole ne devrait pas débuter la rencontre face à Saint-Etienne, mais il fera sans doute son entrée en cours de match. En remplacement de Dimitri Payet par exemple, qui pourrait se retrouver en concurrence avec l'international anglais.





Payet menacé



Clairement en difficulté depuis le début de saison, Dimitri Payet, l'une des premières recrues lilloises, semble être le joueur le plus menacé par l'arrivée de Joe Cole. Le Réunionnais a tout intérêt à retrouver ses sensations sur la pelouse de Geoffroy Guichard, qu'il connaît bien, sous peine de voir le Britannique lui chiper sa place de titulaire rapidement.





Où en est Joe Cole ?



Pas épargné par les blessures, Joe Cole vient d'effectuer trois saisons très compliquées. Après Chelsea, le milieu de terrain n'est pas parvenu à se relancer avec Liverpool. Au point d'être prêté par les Reds, donc, pour le plus grand bonheur du LOSC. Rudi Garcia aura fait une bonne pioche si Joe Cole retrouve le niveau qui en a fait un international anglais.



Le match Saint-Etienne - Lille de samedi soir (19h) livrera les premiers enseignements de ce recrutement clinquant.