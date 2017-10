Lille OSC : Bielsa contesté par ses joueurs

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Selon RMC Sport, certains joueurs du groupe lillois ont remis en les causes les méthodes de Marcelo Bielsa et demandé du changement.



Un début de fronde



L'aventure de Marcelo Bielsa touche t-elle à sa fin à Lille ? Une victoire, trois nuls et cinq défaites en neuf sorties en Ligue 1 : voilà le bilan peu reluisant des Dogues de Lille en ce premier tiers de saison 2017-2018. Des résultats très décevants pour un club nordiste qui a dépensé presque sans compter cet été, lors du mercato. Fort logiquement, les premières tensions apparaissent du côté du Domaine de Luchin et, selon RMC Sport, ce sont les joueurs qui mèneraient un début de rébellion.

"Les tests, on n'a plus le temps de les faire"



Avant même la rencontre de Coupe de la Ligue qui se disputait ce mardi, un groupe de joueurs se serait réuni dans le vestiaire pour demander des comptes à leur entraîneur. Ces derniers se seraient plaints des consignes tactiques de l'Argentin, qui leur impose pour certains de ne pas jouer à leur poste de prédilection. C'est notamment le cas du milieu de terrain brésilien Thiago Maia, utilisé au poste de latéral gauche puis de défenseur central. Un joueur, resté anonyme, raconte, en substance, la teneur du message qu'ils souhaitaient faire passer. "Notre objectif était clair, dire au coach qu’on ne veut plus jouer avec sa tactique. Plusieurs joueurs en ont marre de ne pas jouer à leur postes. On joue mal, faut pas se mentir. Les tests, on n'a plus le temps de les faire. On devait le dire au coach sinon on allait dans le mur."

Bielsa droit dans le mur ?



Surpris par la démarche de ses joueurs, Marcelo Bielsa aurait néanmoins accepté de discuter avec ces frondeurs et les aurait convaincus de poursuivre encore un match dans le même schéma tactique à l'occasion de la réception de Valenciennes. Un test pas vraiment réussi (victoire aux tirs aux buts face à Valenciennes, actuel 10e de Ligue 2) mais l'ancien coach de l'OM va-t-il accepter de faire des concessions ? Ce n'est pas vraiment dans ses habitudes. Luis Campos, le conseiller sportif du président Gérard Lopez, aurait été appelé à la rescousse pour déminer la situation.