Lionel Messi file vers le 700e match de sa carrière

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, à l’occasion de la finale de la Coupe du Roi entre le FC Barcelone et Alavés, Lionel Messi disputera le 700e match officiel de sa carrière. Un palier de plus pour l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football.





Longévité et fidélité

Lionel Messi a foulé sa première pelouse en pro le 16 octobre 2004, durant un derby entre le FC Barcelone et l’Espanyol. Depuis, il a rempli son armoire à trophées et, samedi soir, il en sera à son 700e match, dont 583 avec le club espagnol, qu’il n’a jamais quitté (et, donc, 117 sélections avec l’Argentine). C’est forcément un sacré palier de franchi pour la Pulga, dont la carrière mêle fidélité (deux maillots portés uniquement) et longévité. Et comme il est âgé de 29 ans, il a encore quelques saisons sous le crampon.





Des statistiques affolantes

En 699 rencontres, Lionel Messi a marqué 563 buts (dont 505 avec le Barça, 111 doublés et 36 triplés) et délivré 238 passes décisives. Il est donc impliqué dans 801 réalisations, une preuve de son efficacité inouïe. Du côté du palmarès, il a décroché 29 titres avec les Blaugrana, dont 8 Liga et 4 Ligue des Champions, tandis que ses prestations individuelles lui ont valu 5 Ballons d’Or. L’entraîneur pour lequel il a le plus joué se nomme Pep Guardiola (219 matches, 211 buts, soit une moyenne de 0,96 but.match).



Un cap compliqué à franchir très souvent

Cependant, pour Lionel Messi, franchir une centaine a rarement été couronné de succès (en incluant les rencontres amicales). Sur les six caps précédents, il n’a enregistré que deux victoires et ses 100e, 200e, 300e et 400e matches se sont effectivement soldés par un nul. Mais on peut alors comprendre que le vent a tourné et que ses 500e et 600e sorties ont été plus heureuses : c’était face à Levante (5-0 avec un triplé en prime) et l’Espanyol (4-1 avec un doublé). De fait, Lionel Messi compte bien fêter sa 700e apparition dans un stade avec une cinquième Coupe du Roi.