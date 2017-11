Lionel Messi va jouer son 600e match avec le Barça : les statistiques à connaître sur les 599 premiers

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le choc entre le FC Barcelone et le FC Séville programmé ce samedi soir au Camp Nou sera également le 600e match de Lionel Messi sous le maillot des Blaugrana. Les 599 premiers ont donné naissance à des statistiques assez hallucinantes.





70 % de victoires

Lionel Messi vit actuellement sa quatorzième saison au sein du FC Barcelone, où il a débuté en 2004/2005. Une telle fidélité n'aurait sans doute pas été possible sans une somme de succès et de trophées remportés. En 599 rencontres disputées avec le club catalan, toutes compétitions confondues, l'Argentin a gagné 425 fois, soit un taux de réussite assez invraisemblable de 70 %, pour 69 petites défaites (12 %). Hors Coupe du Monde des Clubs, où il est à 100 %, c'est en Liga qu'il affiche le meilleur taux : 75 % de victoires.





40 matches minimum depuis 2007/2008

Bien évidemment, au cours de sa carrière, Lionel Messi a connu des pépins physiques. Mais ils ne l'ont pas empêché d'aligner les matches chaque saison : 40 matches minimum depuis 2007/2008. En moyenne et en prenant en compte celle en cours dans les calculs, il joue un peu plus de 42 rencontres par saison, sachant que son record personnel est de 60 lors de l'exercice 2011/2012.





523 buts

Lionel Messi est une machine à buts et les chiffres parlent pour lui : il en est à 523 buts inscrits avec le maillot du FC Barcelone sur le dos, soit une moyenne de 0,87 but par match. Il en a marqué 361 en Liga (0,92), 97 en Ligue des Champions (0,82), 44 en Coupe du Roi (0,71), 13 en Supercoupe d'Espagne (0,76), 3 en Supercoupe d'Europe (0,75) et 5 en Coupe du Monde des Clubs (1). Il est également à la tête de 33 triplés et d'une centaine de doublés.





23 buts contre le Real Madrid

Lionel Messi aime les Clasico et les Clasico le lui rendent bien. Face au Real Madrid, l'Argentin a effectivement inscrit 23 buts. Ce n'est pas sa victime préférée mais les Merengue figurent dans le top 5, derrière Osasuna (23), Valence (24), l'Atlético Madrid (27) et… le FC Séville (29).