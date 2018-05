Liste de Didier Deschamps : le programme des 23 pour ce week end

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

Ils jouent des matchs à enjeux





Paul Pogba (Manchester United), N’Golo Kanté et Olivier Giroud (Chelsea) s’affronteront à Wembley samedi en finale de la coupe d’Angleterre. Le même jour Corentin Tolisso (Bayern Munich) disputera celle de la coupe d’Allemagne.









Djibril Sidibé et Thomas Lemar (Monaco) devront assurer la seconde place du club de la principauté à Troyes. Les marseillais Steve Mandanda et Florian Thauvin (Marseille) tenteront de refaire leur retard sur Lyon au vélodrome face à Amiens. Dans cette bataille pour la ligue des champions, Nabil Fékir (OL) aura fort à faire avec Lyon en recevant Nice, à la bagarre pour les places qualificatives en Ligue Europa.





Une bataille pour l'uropa Ligue que livrera également en Espagne, Steven Nzonzi (Séville) qui devra prendre au moins un point face à Alaves pour éviter de voir Getafe lui souffler la 7e place.











Ils jouent des matchs sans enjeux





Alphonse Areola, Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé (PSG) joueront à Caen un match sans aucun enjeu pour le club parisien. Idem pour Samuel Umtiti et Ousmane Dembelé (FC Barcelone) face à la Real Sociedad, les blaugranas étant déjà sacrés champions en Espagne, tout comme Blaise Matuidi (Juventus Turin) en Italie, qui affronte le Hellas Verone à domicile. Pas d’enjeu majeur non plus pour Raphaël Varane (Real Madrid) à Villareal qui n’a que peu de chances de rattraper l’Atletico Madrid d’ Antoine Griezmann – qui reçoit Elbar - pour une deuxième place qui ne serait qu’honorifique.





Ils ne joueront pas





La Bundesliga et la premier league ayant déjà tiré le rideau, Benjamin Mendy (Manchester City), Hugo Lloris (Tottenham) et Benjamin Pavard (Stuttgart) seront au repos. Enfin Adil Rami (OM) purge ce week-end son troisième match de suspension après sa sanction écopée suite aux incidents ayant émaillés la fin de match du dernier OM/OL.