PSG-Monaco (3-0) : les moments forts de la finale de la Coupe de la Ligue

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

On ne pouvait pas rêver meilleure finale de Coupe de la Ligue qu'un face-à-face entre le PSG et Monaco, les deux premiers du championnat de France. C'est la quatrième du genre dans la compétition, la deuxième de suite. Les Parisiens en ont remporté deux sur les trois et on peut espérer un très joli spectacle entre un Paris, favori et revanchard, et un Monaco qui perd peu en 2018.



La composition du PSG : Trapp - Alves, Silva, Kimpembe, Berchiche - Verratti, Rabiot, Draxler - Mbappé, Cavani, Di Maria.



La composition de Monaco : Subasic - Raggi, Jemerson, Glik, Sidibé - Tielemans, Moutinho, Fabinho - Lemar, Falcao, Lopes.







C'est terminé : le PSG s'impose 3 à 0 face à Monaco et remporte sa cinquième Coupe de la Ligue de rang.



85e : LE DOUBLE POUR CAVANI ! Mbappé percute plein axe et décale l'Uruguayen sur sa droite. L'attaquant conclut au point de penalty.









81e : dernier changement pour le PSG avec l'entrée en jeu de Diarra à la place de Draxler.



78e : blessure pour Moutinho, qui doit céder sa place à Ghezzal.



75e : grosse faute de Raggi sur Mbappé. Carton jaune indiscutable.



74e : pas de doublé pour Cavani, signalé hors-jeu sur une passe de Mbappé. Trop en avance dans son appel, il avait trompé Subasic.



73e : Diakhaby remplace Lopes.



69e : Marco Verratti cède sa place à Giovani Lo Celso.



65e : corner pour Monaco. Lemar s'en charge. C'est repoussé par Rabiot. Carton jaune pour Falcao, qui rouspète un peu trop et balance le ballon...



61e : pas de faute pour Falcao devant Kimpembe aux abords de la surface ! Clément Turpin était idéalement placé.



58e : décalé sur la droite, Mbappé manque son face-à-face avec Subasic.



57e : l'arrête de la transversale pour Lopes sur une tentative légèrement effleuré par Berchiche !



55e : frappe de Pastore après un festival de Draxler. Elle est dans un angle fermée et Falcao, revenu défendre, est sur la trajectoire.



52e : changement pour le PSG. Di Maria cède sa place à Pastore.



49e : le sauvetage de Sidibé sur une transmission de Cavani en direction de Di Maria... Le corner est repoussé au premier poteau.



48e : grosse faute de Moutinho sur Mbappé.



46e : un changement à la pause avec l'entrée en jeu de Jovetic à la place de Tielemans. On passe en 4-4-2 à plat du côté de l'ASM.



46e : début de la seconde période. Monaco au coup d'envoi.



C'est la pause. Le PSG mène 2 à 0 face à un Monaco qui tente beaucoup mais prend une leçon du patron.



45e+2 : Di Maria trop court pour reprendre un centre tir d'Alves !



45e+1 : Silva prend le dessus sur Glik suite à un corner. Sa tête n'est pas cadrée.



44e : superbe arrêt au sol de Subasic face à Draxler !



43e : Subasic loupe complétement son dégagement et frise la correctionnelle. Mais Cavani ne profite pas de cette erreur.



41e : double arrêt de Trapp face à Lopes puis Lemar !





38e : BUT REFUSE ! L'assistance vidéo signale un hors-jeu de Falcao... Il n'était pas évident.





37e : FALCAO RELANCE LE MATCH ! Lopes se rachète en prenant le meilleur sur Berchiche pour adresser un centre au Colombien, qui profite de la mauvaise sortie de Trapp.



35e : seul au point de penalty, Cavani gâche un caviar de Mbappé...



34e : LE LOUPE DE LOPES ! Trouvé entre les lignes par Moutinho, Lopes pique son ballon face à Trapp. Sa tentative passe juste à côté du poteau...



33e : Monaco tente de réagir par Lemar, mais la frappe est contrée.



31e : carton jaune pour Glik, coupable d'un pied haut sur Rabiot.



26e : mauvaise transmission de Moutinho pour Lemar. Monaco a du mal pour le moment.





21e : 2-0 POUR LE PSG ! Sur un contre fulgurant, Mbappé glisse à l'opposé où se trouve Di Maria, qui croise parfaitement sa frappe du pied gauche.







21e : bon retour de Berchiche dans les pieds de Sidibé, qui avait pris son couloir. Corner qui ne donne rien.





18e : erreur de relance monégasque qui profite à Rabiot. Mais Cavani se fait reprendre par la défense.



15e : Rabiot résiste au pressing de Fabinho et obtient la faute.



12e : récupération haute de Tielemans qui prend sa chance de loin. C'est hors du cadre.



11e : centre tendu de Raggi, décalé par Lopes sur la gauche. Le défenseur est signalé hors-jeu.



10e : Mbappé continue de faire mal à son ancienne équipe...



8e : ET PENALTY TRANSFORME PAR CAVANI ! Subasic la touche mais c'est au fond !















7e : penalty accordé !



5e : penalty ou pas penalty pour Mbappé sur une accélération plein axe ? Glik est en retard mais l'assistance vidéo doit valider la décision.



3e : centre d'Alves repoussé par Jemerson. Les Parisiens démarrent très bien le match.



2e : première accélération de Mbappé dans le couloir droit, devant Raggi. Son centre vient mourir directement dans les bras de Subasic.



1er : c'est parti pour cette finale !