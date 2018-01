Liverpool : le bel adieu de Jürgen Klopp à Philippe Coutinho

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le FC Barcelone et Philippe Coutinho ont fini par avoir gain de cause après un feuilleton qui a duré de longs mois : le Brésilien a quitté Liverpool direction la Liga et le club catalan. Au grand dam de Jürgen Klopp, son désormais ex-entraîneur.





Liverpool voulait le convaincre de rester

Depuis le site officiel de Liverpool, Jürgen Klopp s'est exprimé sur le départ de Coutinho, officialisé samedi avec un transfert chiffré à 160 millions d'euros (le troisième plus cher de l'histoire). Le coach allemand aurait aimé le garder, "c'est avec beaucoup de réticence que nous - l'équipe et le club - devons dire au-revoir à Philippe Coutinho, un bon ami, une personne incroyable et un joueur fantastique". Et il croyait qu'il pourrait le convaincre de rester, "Le fait que Philippe voulait ce départ depuis juillet n'était pas un secret […]. Malgré tout, nous sommes parvenus à le conserver, espérant pouvoir le convaincre de rester et de prendre part au projet futur".



"C'est son rêve"

Il continue, "Je peux dire aux supporters de Liverpool que le club a tout fait pour convaincre Philippe que de rester à Liverpool était aussi attractif que de partir en Espagne, mais il est sûr à 100 % que son futur - et celui de a famille - réside à Barcelone. C'est son rêve et je suis convaincu qu'il n'y a rien, désormais, qui puisse le faire changer d'avis".





Un grand merci

"Philippe a beaucoup donné au club durant ses cinq années ici mais, aussi déçus que nous le sommes, il ne voulait pas poursuivre. Compte tenu des relations que l'on a eues avec lui, nous lui souhaitons le meilleur avec le cœur lourd" termine Klopp, qui ne manque pas de souligner le professionnalisme de Coutinho, qui a continué à donner le meilleur de lui-même durant la première moitié de saison. "Il est resté concentré et voué à nous aider à gagner des matches, revendiquant d'excellentes performances et s'entraînant dur chaque jour à Melwood après la fermeture de la fenêtre des transferts de l'été".