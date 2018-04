Liverpool : Klopp et Buvac, l'aventure est terminée

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

Tout semble aller pour le mieux pour Liverpool avec une place quasiment acquise en finale de la Ligue des champions après sa victoire en ½ finales aller contre l’AS Roma (5-2), une troisième place en Premier League et un Mohamed Salah élu meilleur joueur du championnat le 22 avril. Pour autant, tout n’est pas si rose chez les Reds. Explications.

17 ans d'histoire, et 5 titres

Zeljko Buvac, l’adjoint de toujours de Jürgen Klopp, n’officiera plus à ses côtés jusqu’à la fin de la saison. Pourquoi ? La raison de cette absence serait "d’ordre personnel" comme l’ont relayé les différents médias anglais, ce lundi matin. C’est une page qui se tourne puisque les deux hommes formaient un binôme inséparable, depuis 17 ans, à Mayence, à Dortmund et donc à Liverpool. Ensemble, ils auront remporté cinq trophées, dont deux titres de champion de Bundesliga (2011, 2012).







Buvac, mis de côté depuis plusieurs semaines

Toutefois, The Mirror, va encore plus loin. Selon, le sérieux quotidien britannique, les relations entre les deux hommes s’étaient dégradées ces derniers temps puisque celui qui était surnommé « le cerveau » n’était plus convié lors des réunions tactiques et n’était plus écouté par le coach allemand à propos des compositions d’équipes. Peter Krawietz, un des autres adjoints de Jürgen Klopp se voyait, quant à lui, petit à petit prendre la place de Zeljko Buvac.