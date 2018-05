Liverpool : Klopp recadre (gentiment) Salah

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

En Premier League, Liverpool a fait la mauvaise affaire de la 37e journée en s'inclinant à Stamford Bridge face à Chelsea (1-0, but d'Olivier Giroud), dimanche. Une défaite au goût amer pour l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp, qui n'a pas non plus digéré le carton jaune récolté par sa star Mohamed Salah. L'Egyptien a vécu une soirée difficile, en restant muet devant le but et en ne se procurant aucune occasion. Parfaitement muselé par la défense londonienne, il a tenté le tout pour le tout en plongeant dans la surface devant Gary Cahill, pour obtenir un penalty... qu'il n'aura pas. Le meilleur joueur africain de l'année 2017 a été averti par l'arbitre pour cette simulation. Son coach n'a pas apprécié le petit rôle de comédien de son attaquant. Il est comme ça Jürgen... Il n'aime pas les tricheurs.

J. Klopp : « Je pense qu'il a plongé »

Après la rencontre, l'ancien technicien du Borussia Dortmund a tenu à recadrer (gentiment) son poulain. « Oui, je pense qu'il a plongé. Ou alors il a délibérément attendu qu'il y ait contact, je ne sais pas trop, s'est interrogé Klopp. Dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose que je veux voir, et ce n'est pas ce qu'il veut faire. Mais il faut quand même avouer que c'est ce qui est arrivé. (...) Ce n'est pas une bonne chose. Le cours du jeu est ce qu'il est, et il faut faire avec. Il doit faire mieux, il peut faire mieux et il marquera à nouveau, il n'y a pas de doute là-dessus. »

Mohamed Salah réalise la saison de sa vie à Liverpool avec 31 buts en 35 matches de Premier League.





Salah réalise une saison remarquable sous les ordres de Klopp (REUTERS/Jason Cairnduff)