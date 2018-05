Liverpool - Salah : Retour sur une saison couronnée de succès

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

Que Liverpool remporte ou non la finale de Ligue des champions face au Real Madrid, demain soir, Mohamed Salah aura réalisé une saison étincelante tant en Premier League que sur la scène européenne. Retour sur les faits qui ont marqué son année.





Meilleur buteur de PL sur une saison

Le 22 juin 2017, Salah était officiellement transféré de l’AS Roma vers Liverpool contre un chèque de 42 millions. Depuis cette date, l’attaquant de 25 ans a inscrit un total de 44 buts toutes compétions confondues avec les Reds, dont 32 rien qu’en Premier League. Un nombre impressionnant qui lui a permis de devenir le meilleur buteur de Premier League sur une saison. L'ancien ailier du FC Bâle devance désormais Luis Suarez (Liverpool), Alan Shearer (Blackburn) et Cristiano Ronaldo (Manchester United) qui ont chacun la barre des 31 réalisations sur un seul exercice. Mohamed Salah a, également, prouvé qu'il était tout autant altruiste sur les pelouses britanniques puisqu'il compte dix passes décisives soit autant que des habitués du championnat comme Paul Pogba, Dele Alli, Christian Eriksen ou encore Riyad Mahrez. Grâce à cette compétitivité dans tous les secteurs offensifs, celui qui est surnommé le « Roi d’Egypte » a été sacré meilleur de joueur de Premier League, succédant ainsi à N'Golo Kanté, et Ballon d’Or africain 2017, en devançant Pierre-Emerick Aubameyang et Sadio Mané.







Sur la scène européenne, le natif de Bassioun El Gharbia est tout aussi performant. En effet, il occupe la deuxième place au tableau des meilleurs buteurs de Ligue des champions cette saison avec dix buts. Juste derrière un Cristiano Ronaldo inépuisable (quinze réalisations).





"Salah est un grand joueur"

Mohamed Salah est, à n'en pas douter, l'auteur d'une saison fantastique et cela n'a échappé à personne et sûrement pas à Zinédine Zidane qui vantait déjà les qualités de l'international Égyptien lors du mondial des clubs en décembre dernier : "Salah est un grand joueur. Il l'a prouvé à la Roma et il le prouve à Liverpool. C'est un joueur important pour cette équipe. Il progresse à chaque fois que je le vois jouer. Il devient plus fort et pourtant il est encore assez jeune. Il peut encore donner beaucoup au football. Je parle peu des autres joueurs mais en tout cas je l'apprécie beaucoup".