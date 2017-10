Liverpool et Manchester United se neutralisent

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Dominateurs, les Reds de Liverpool ne sont pas parvenus à disposer d'un Manchester United venu à Anfield avant tout pour défendre. Ce point comptera peut-être pour le titre…





Première mi-temps enlevée

On peut difficilement rêver mieux qu'un derby d'Angleterre, entre les deux équipes les plus titrées du Royaume. Chez eux, à Anfield, les Reds ont logiquement voulu prendre les devants sur les hommes de José Mourinho, qui a titularisé Anthony Martial. Les Red Devils ont surtout fait preuve d'attentisme en refusant de faire le jeu, comme s'ils avaient peur de perdre. Et sans un De Gea, impérial face à Matip sur une reprise aux six mètres (35e), les Mancuniens seraient sans aucun doute repartis avec une défaite dans leur valise.



Mourinho attentiste

Parce qu'il a beaucoup perdu face à Jürgen Klopp, José Mourinho n'avait pas envie de gonfler les statistiques de sa bête noire, contre laquelle il n'a gagné qu'une fois. Les intentions de Manchester United, privé de plusieurs éléments habituellement titulaires, ont donc très vite été limpides : une défense solide et des opportunités à saisir sur des contres, ce qui aurait pu fonctionner si Mignolet ne s'était pas bien couché face à Lukaku (43e), très esseulé. En face, les Reds étaient plein de bonne volonté mais il leur a manqué la réussite et un peu de justesse dans le dernier geste.





Un bon point pour Manchester

On pourra longtemps en vouloir à la tactique un peu frileuse de José Mourinho, qui sait, d'expérience, qu'il n'est pas aisé de l'emporter à Anfield. Autrement dit, ce point est un très bon point pour ses hommes, qui prennent provisoirement une longueur d'avance sur Manchester City. Avec un seul succès sur les cinq derniers matches, Liverpool continue de faire du surplace au classement.