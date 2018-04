Liverpool : Mohamed Salah, Monsieur plus d’un but par match

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Malgré un match aller gagné largement, les Reds ont été inquiétés pendant plus d’une mi-temps par des Mancuniens très entreprenants et offensifs. Pour s’en sortir, les hommes de Jurgen Klopp ont une nouvelle fois pu s’en remettre à leur numéro 11, Mohamed Salah marquant le but égalisateur en début de seconde période.





Salah, 15 matches en 2018, 17 buts

Cette semaine, Fabio Capello disait au sujet de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi qu’avec ces deux joueurs, leurs équipes commençaient leurs matches avec un avantage d’un but. Cette remarque correspond aussi à Liverpool et à Mohamed Salah cette saison. Le meilleur buteur de Premier League est aussi le deuxième meilleur finisseur en C1 (8 réalisations).

En 2018, l’Egyptien conserve le même rythme que lors de la première moitié de saison. Il a pris part à 15 matches avec les Reds, et il a trouvé le chemin des filets à 17 reprises. Véritable machine à marquer, il est intéressant de noter qu’il n’a pas marqué lors de 3 matches en 2018 au cours desquels Liverpool n'est pas parvenu à s'imposer (2 défaites et un nul).

















Salah Firmino Mané, trio infernal

Mais lors du succès de Liverpool sur la pelouse de Manchester City (1-2), Salah n’a pas été le seul à s’illustrer. Le second but liverpuldien a été marqué par le brésilien Firmino. Tout comme Mohamed Salah, il occupe grâce à cette réalisation la deuxième place (à égalité donc) au classement des buteurs de la Ligue des Champions avec 8 buts.

Les deux joueurs rentrent conjointement dans l’histoire des reds, puisque c’est la première fois dans l’histoire de la compétition qu’un joueur de Liverpool atteint un tel nombre de buts ! Et sur le front de l’attaque, il ne faut pas oublier Sadio Mané. Auteur de 6 buts depuis le début de la C1 et à l'origine du but de Salah, le Sénégalais complète un trio offensif redoutable qui a largement contribué aux 33 buts marqués par les hommes de klopp cette saison, un record jamais atteint par une formation britannique dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.