Liverpool, Real, Kane… : les cinq choses à retenir du week-end

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Que fallait-il retenir de ce nouveau week-end de football ? On fait le point.





Manchester City peut perdre

C'est sans doute le principal enseignement à tirer de ce week-end : Manchester City peut bel et bien perdre un match de Premier League cette saison et l'Histoire retiendra que ce sont les Reds de Liverpool qui l'ont fait chuter les premiers. En mettant beaucoup d'impact physique dans la rencontre, les hommes de Jürgen Klopp ont fait déjouer ceux de Pep Guardiola. De quoi donner des idées aux autres équipes ? Réponse dans les semaines à venir.





Kane toujours plus haut

Où s'arrêtera Harry Kane ? Nul ne le sait. Mais toujours est-il que le jeune attaquant - on oublie qu'il n'a que 24 ans - continue d'inscrire son nom sur les tablettes de Tottenham. Grâce à son doublé inscrit face à Everton, il est devenu le meilleur buteur des Spurs en Premier League. Il en est déjà à 20 buts cette saison en championnat. Son talent est bel et bien immense.



Rien ne va plus au Real Madrid

Le Real Madrid n'avait jamais perdu face à Villarreal à Bernabeu. C'est désormais chose faite. Au terme d'une rencontre pendant laquelle l'efficacité n'était pas là, les Merengue ont concédé un deuxième revers de rang à domicile en Liga (après la correction infligée par le FC Barcelone lors du Clasico). Le Real n'a remporté qu'un seul de ses quatre matches disputés en 2018, toutes compétitions confondues. Et dans un mois arrive le PSG…





La bonne affaire pour Marseille

Avant la 20e journée, Marseille avait trois points de retard sur Lyon et Monaco, ses deux rivaux dans la course au podium. Il n'en a plus qu'un seul. Alors que les Phocéens ont corrigé les Rennais chez eux, les Lyonnais et les Monégasques n'ont pas su gagner. La régularité sera la clef pour composter son billet pour la prochaine Ligue des Champions et l'OM l'a bien compris.





Sanchez, dénouement proche

Le mercato hivernal n'est pas des plus agités. Mais il reste quand même le feuilleton Alexis Sanchez pour l'animer. Le dénouement est en tout cas très proche selon la presse anglaise et Arsène Wenger. A priori, le Chilien devrait s'engager en faveur de Manchester United, qui aurait fait la meilleure proposition financière au joueur et serait prêt à mettre sur la table la somme réclamée par les Gunners. Signature la semaine prochaine ?