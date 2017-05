LOSC - Marcelo Bielsa : "Une énorme responsabilité"

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Le nouvel entraîneur de l'équipe de football de Lille, l'Argentin Marcelo Bielsa, a donné sa première conférence de presse à Lille devant une assemblée de 60 journalistes. Si le technicien argentin s'est montré plutôt disert, il s'est bien gardé de livrer des informations de premier plan.



Ses premières impressions



"Je suis content d'être là, a déclaré Bielsa. Je ressens une énorme responsabilité par rapport à la tâche qui m'incombe. Gerard, Luis Campos et Marc Ingla sont pour moi des collègues de travail, au-delà de relation hiérarchique. Je suis là pour favoriser la possibilité de bien travailler, pour offrir un bon projet, rendre le public heureux et exploiter le potentiel du jeu, sans perdre de vue le résultat."

Son arrivée dans le Nord



Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à accepter ce challenge à Lille ? "Je crois que ce que je peux apporter est en phase avec ce que la structure et l'organisation requièrent. Les installations sont parfaites et ça stimule pour le travail. Travailler avec Luis Campos va être un apport important quant à la constitution de l'effectif. Le football est fait d'un peu d'industrie et surtout d'une bonne proportion de passion. Cela correspond à ce que j'ai retrouvé chez Gérard Lopez et Marc Ingla." Questionné sur la différence de renommée et de standing entre le club lillois, la Ligue 1 et lui-même, Bielsa a pris le contre-pied : "Non, je n'ai pas cette vision. J'ai une image de la Ligue 1 qui est différente. Le potentiel que je vois dans cette ville, ce club, ce projet, alimente grandement mon enthousiasme et ma volonté de bien faire. De toute manière, c'est le temps qui dira ce que nous sommes capables de construire ici."

Sur ses objectifs

Bielsa, qui s'est engagé pour deux ans avec le Losc, n'a pas été très loquace sur les ambitions de son équipe. "Seul le temps dira ce que nous sommes capables de construire ici. Je pense toujours au prochain pas qui se présente. Je peux difficilement anticiper. J'ai beaucoup d'espoir, je dirais que les objectifs ne sont pas petits." Et quid du prochain recrutement? "C'est le genre d'informations que je pourrai donner quand ce sera concret, pour le moment ce ne sont que des projets, il n'y a rien de concret." Dans la même idée, il ne s'est pas prononcé sur les anciens du groupe tel Mavuba ou Béria... "Je dois éviter de faire des références précises sur des décisions qui n'ont pas encore été précises. Mais je pense qu'il faut valoriser le passé d'un club."

Sur l'identité de l'équipe



"Il faut essayer de passer tout le temps possible à attaquer, pour cela, il est nécessaire de bien défendre, mais dans le camp adverse, et pas dans le nôtre. Il faut également maintenir le ballon le plus possible au sol... et des adversaires qui nous permettent de faire ça." Du 100% Bielsa quoi !.

Sur son rapport aux médias



"J'ai reçu un ordre de ma femme: sourire et regarder en face, dans les yeux. C'est déjà une avancée significative en terme de relations humaines!" Rien que la réponse apportée figure d'une relation plus apaisée entre l'ex-coach de l'OM et les médias. Mais on n'en est qu'au premier jour de sa nouvelle vie.