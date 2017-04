Losc : fin de saison pour Enyeama

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Vincent Enyeama va subir une arthroscopie du genou gauche en début de semaine prochaine.

Téléfoot, l’After – La minute belge sur le LOSC et Eden Hazard

Enyeama au repos forcé



Dans son malheur, le Losc peut se rassurer en se disant que le plus dur est derrière lui. Vainqueur 3 à 0 de Guingamp le week-end dernier et donc le mantien virtuellement en poche (40 points dont 8 d'avance sur deux des trois relégables et encore 12 pions à distribuer), le club lillois ne devrait pas trop pâtir de l'absence annoncée ce jour de son gardien Vincent Enyeama. Sorti sur blessure lors de la défaite à Rennes (2-0) le 15 avril dernier, Vincent Enyeama était également absent samedi dernier contre les Costarmoricains (3-0).



Deux à trois semaines de convalescence



Selon L’Équipe, le gardien international nigérian devrait subir une arthroscopie du genou gauche la semaine prochaine, ce qui mettra très probablement un terme à sa saison. «Son genou enfle. Le temps qu’il récupère après cet examen nécessite deux à trois semaines de délai, donc cela paraît compromis pour qu’il rejoue», a d'ailleurs confirmé Frank Passi ce midi en conférence de presse.

Maignan pour finir la saison



Pour les quatre derniers matchs, Franck Passi alignera Mike Maignan dans les buts. L’habituel numéro 2 assure déjà l’intérim dans les buts nordistes depuis la semaine dernière. Il sera titulaire à Montpellier ce samedi. Pour ce déplacement, à noter également l'absence dans les rangs nordistes Yassine Benzia alors que Marko Basa effectuera son retour dans le groupe.