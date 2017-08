Lucas Digne a porté secours aux victimes l'attentat de Barcelone (presse)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Lucas Digne a aidé les victimes de l'attentat de Barcelone

Lucas Digne est un héros à sa manière. Habitant tout près des Remblas, la très célèbre avenue emblématique et touristiques de Barcelone, l'international français a apporté assistance aux victimes de l'attentat de Barcelone, survenu jeudi 17 août dernier dans la cité catalane. Ces attentats, qui ont également touché la cité voisine de Cambrils (située à 130 kilomètres au Sud de Barcelone) le vendredi 18 août, ont fait 15 morts et plus d'une centaine de blessés.

Rapportée par la radio catalane RAC1, cette information a été confirmée par le quotidien El Mundo Deportivo, lundi en fin de journée. Selon les médias locaux, Digne aurait rapidement quitté son domicile pour venir aider les victimes. Le Français aurait posé des garrots et distribué des serviettes et des bouteilles d'eau avant d'être prié par les autorités, comme l'ensemble des civils, de quitter les lieux.

Le Français, qui a refusé de s'exprimer sur le sujet selon El Mundo Deportivo, a ensuite posté un message sur son compte Instagram fort de sens.













Le post de Lucas Digne sur Instagram