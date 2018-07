Lucas Digne, Gignac, Kovacic, Ramsey : les Infos Mercato de la journée

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La rédaction de Téléfoot fait le point sur les infos Mercato du jour après les dernières précisions tombées cet après-midi. Lucas Digne quitte le FC Barcelone, alors que le Real va tenter de conserver l’un de ses espoirs qui plait beaucoup en Angleterre notamment. Outrer-Manche, la lutte pour une révélation du mondial ne faiblit pas alors que Chelsea et Arsenal sont à la lutte pour un milieu de terrain. André-Pierre Gignac pourrait lui revenir en France.









Lucas Digne dit adieu au FC Barcelone

En manque de temps de jeu en Catalogne, le latéral gauche des Blaugranas n'entamera pas une troisième saison avec les Champions d’Espagne. Sur Isntagram il a remercié le FC Barcelone qui a accepté de le libérer : « Lors des deux dernières années, j’ai vécu un rêve de gamin que j’ai pu réaliser, et je veux dire merci à tout le monde pour ça. »





Selon la presse britannique, Sky Sports en tête, Everton serait proche d’accueillir l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain aux 21 sélections.









L’AS Monaco pense à André-Pierre Gignac

Alors qu’il avait quitté la Ligue 1 pour le Mexique en 2015, un retour d’André-Pierre Gignac en France serait à l’ordre du jour selon l’hebdomadaire France Football. Dans l’hypothèse où le Colombien Radamel Falcao quitterait la Principauté cet été, les dirigeants monégasques songeraient à recruter l’ancien attaquant marseillais. Gignac évolue avec les Tigres de Monterrey depuis 2015 avec lesquels il a inscrit 69 buts en championnat lors de ses trois premières saisons.









Mateo Kovacic veut toujours quitter le Real Madrid

L’information avait été révélée pendant la coupe du monde, et visiblement le joueur n’a pas changé d’avis. Mateo Kovacic souhaite quitter le Real Madrid et obtenir plus de temps de jeu ailleurs. Remplaçant pendant le mondial, le Croate l’a aussi souvent été avec les Champions d’Europe, barré au milieu de terrain par son compatriote Luka Modric et l’Allemand Toni Kroos.

Selon AS, le joueur de 24 ans aurait informé Julen Lopetegui et ses coéquipiers de son intention de quitter Madrid, mais le club le jugerait intransférable et refuserait d’écouter les offres qui pourraient venir notamment de City, l'AS Roma et le Bayern selon le quotidien espagnol.









Aaron Ramsey sur le départ ?

Alors que le Gallois n’a plus qu’une seule année de contrat avec Arsenal, Ramsey n’a pas encore prolongé avec les Gunners ce qui alimente plusieurs rumeurs quant à son avenir. Selon la presse anglaise, Chelsea s’est renseigné sur le joueur et serait prêt à faire une offre de 30 millions d’euros pour recruter le milieu de terrain qui sera libre de s’engager où il le veut gratuitement dans un an. Le Daily Mail, Metro et Sky Sport annoncent que les Blues s’apprêtent à faire une demande dans les prochains jours pour Ramsey, présent à Arsenal depuis 10 ans.









Everton ne lâche pas Jordan Pickford

Le gardien international anglais a été l’une des révélations de la Coupe du Monde avec l’équipe des 3 Lions. Alors qu’une guerre des goals était annoncée sur le marché des transferts, à l’exception d’Alisson et Buffon, le marché est plutôt calme dans ce secteur. Il pourrait le rester un peu plus car les Toffees entendent prolonger leur gardien qui était suivi de près par Chelsea, qui en faisait une priorité en cas de départ de Thibault Courtois au Real Madrid.