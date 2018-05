Lucien Favre officiellement nommé au Borussia Dortmund

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Lucien Favre est de retour en Bundesliga. Samedi, lors du dernier match de la saison 2017-2018 de Ligue 1 (une défaite de Nice à Lyon 3-2), le Suisse avait annoncé son départ sans en dire plus sur son avenir. Les rumeurs qui couraient depuis plusieurs mois l'envoyaient au Borussia Dortmund. Ce mardi 22 mai, son arrivée au BVB est officielle.

Le nouveau boss de Dortmund pour deux ans



Le club de la Ruhr, 4e de Bundesliga et qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l'a annoncé sur son site. Lucien Favre a paraphé un contrat de deux ans, soit jusqu'au 30 juin 2020. Il succède à l'Autrichien Peter Stöger, qui avait lui-même pris la relève du Néerlandais Peter Bosz en décembre dernier.



"Entraîneur le Borussia Dortmund est un travail très attirant, que je suis ravi de prendre. Je voudrais remercier ceux qui m'ont accordé leur confiance. Maintenant, nous allons travailler ensemble sur la nouvelle équipe. Le BVB est l'un des clubs les plus intéressants d'Europe et j'ai hâte de retrouver la Bundesliga, un championnat que je connais très bien et que j'ai gardé en tête durant ces deux années à Nice", a déclaré Favre sur le site de son nouveau club.





Un expert reconnu de la Bundesliga



Lucien Favre n'est pas le premier venu dans le championnat d'Allemagne. Avant d'entraîner Nice à partir de 2006, il a déjà coaché le Hertha Berlin pendant deux saisons (2007-2009), puis le Borussia Mönchengladbach (2011-2015). Sous ses ordres, 'Gladbach a réussi à obtenir son maintien et surtout à retrouver la Ligue des champions en 2012.



Le Suisse a été élu entraîneur de l'année en Allemagne à trois reprises (2008-2009, 2011-2012 et 2014-2015). Nice, de son côté, n'a pas encore trouvé de successeur à Favre. Les dernières rumeurs, relayées par L'Equipe notamment, font de Patrick Vieira (New York City FC) le favori pour reprendre le poste.