Pour Luis Figo, Cristiano Ronaldo finira sa carrière à la pointe de l’attaque

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Interrogé par la Cadena Ser sur plusieurs sujets liés au Real Madrid, Luis Figo, ancien de la maison, a évoqué l’évolution sportive de Cristiano Ronaldo, son compatriote. Selon lui, le Portugais finira au poste de numéro 9, un positionnement avec lequel il peut étaler ses qualités de finisseur à un stade de sa carrière où il aura de moins en moins les jambes pour faire la différence.





« Cristiano Ronaldo marque et marquera toujours »

Bien évidemment, Luis Figo ne tarit pas d’éloges sur Cristiano Ronaldo, lui qui a assisté de près à son éclosion au plus haut niveau. Attaché à son coté gauche, CR7 devrait petit à petit se tourner vers le centre de l’attaque, comme ce fut parfois le cas cette saison en association avec Karim Benzema. Un positionnement qui va de paire avec l’évolution de son jeu. Auparavant capable de percuter par sa qualité de dribble, il est désormais davantage un finisseur et participe moins à la construction. Pour Luis Figo, il n’y a rien d’illogique là-dedans, « Cristiano Ronaldo marque et marquera toujours. Je l'ai vu grandir avec le Portugal et sa qualité ne me surprend pas. Il peut jouer comme avant-centre parce qu'il est décisif, il est très fort physiquement et ce sera son poste dans le futur. En Espagne, il y a cette tendance quand tu passes les 30 ans, tu es dans la dernière ligne droite et il faut voir le rendement du joueur et où le repositionner. »





Favori pour le Ballon d’Or

Champion d’Espagne avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo est toujours en lice pour ajouter un quatrième titre de Champion d’Europe à son palmarès. Si son équipe parvient à se défaire de la Juventus Turin le 3 juin prochain. En cas d’issue positive, il sera le favori naturel pour le futur Ballon d’Or malgré des statistiques moins fringantes par rapport à celles de Lionel Messi (45 buts contre 53 buts, toutes compétitions confondues). L’avis de Figo sur la question ? « Il est l'un des favoris pour le Ballon d'Or. Messi sera toujours candidat, parce que c'est un grand joueur, le meilleur buteur et il a fait une année fantastique. Ce sont les deux joueurs qui ont gagné les trophées individuels les plus importants. »



De quoi bouleverser la BBC ?

Le repositionnement de Cristiano Ronaldo à la pointe de l’attaque pourrait néanmoins faire revoir les plans de Zidane vis-à-vis de la BBC puisque, normalement, c’est Karim Benzema qui occupe ce poste. Le passage en 4-4-2 est une possibilité en conservant l’association entre le Portugais et le Français, qui s’entendent à merveille sur le terrain. C’est un schéma tactique que l’on a d'ailleurs beaucoup vu en l’absence de Gareth Bale. De toute façon, Luis Figo estime que Zidane « a réussi à donner de l'importance à toute son équipe » cette saison. Il sera donc en mesure de continuer à le faire à l’avenir.