Luxembourg - France : Vers une promenade de santé pour les Bleus ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Tout faux pas est interdit pour ce déplacement des vice-champions d’Europe au Luxembourg. Sur le papier, les trois points semblent promis aux hommes de Didier Deschamps. Leurs adversaires de samedi n’ont en effet remporté qu’un seul point en quatre matches. Fruit du hasard ce nul était contre la Biélorussie, seule nation à avoir résisté à l’équipe de France lors de la première journée (0-0). Cette fois-ci, une contre-performance semble improbable pour les coéquipiers d’Antoine Griezmann.





Les Bleus sont montés en puissance

Après donc un petit accroc en Biélorussie lors de la première journée, les joueurs de Deschamps ont ensuite réalisé un parcours sans faute : victoires convaincantes à domicile contre la Bulgarie (4-1) et la Suède (2-1) et succès aux Pays-Bas (0-1). Avec 10 points, les Bleus comptent 3 unités d’avance sur les Néerlandais et les Suédois et 4 sur les Bulgares.

Malgré des entames de matches parfois timides, ils ont maîtrisé chacune de leurs rencontres, et occupent logiquement la tête du groupe A. Face au Luxembourg, qui s’est incliné à domicile contre les Oranje (1-3) et les Scandinaves (0-1) la tâche apparaît plus simple. La montée en puissance pourrait donc se poursuivre contre les derniers de cette poule qui avait par ailleurs concédé 29 frappes contre la Suède !



La belle année 2016 de l'Equipe de France :









Des joueurs en forme

Malgré les forfaits sur blessure de Varane, Pogba et Sagna, l’effectif Bleu est tout de même très bien armé. Antoine Griezmann reste sur 5 buts lors de ses 5 derniers matches en club et sera l’atout offensif numéro 1 de l’équipe de France. A ses côtés le Madrilène devrait retrouver Ousmane Dembélé sur le flanc droit, lui aussi flamboyant avec le Borussia. Sans oublier N'Golo Kanté, indispensable cette saison à Chelsea. Et les Bleus pourraient aussi être portés par la vague monégasque qui emporte tout sur son passage !



L’AS Monaco sera en effet représentée par 5 joueurs (Mendy, Sidibé, Lemar, Bakayoko et Mbappé) dont deux sont pressentis pour être titulaires en défense. Le club du Rocher encore présent dans toutes les compétitions affole les compteurs et l’équipe de France pourrait bien profiter de la dynamique monégasque lors de ce match contre le Luxembourg.









Presque 40 ans sans marquer contre les Bleus !

Les Luxembourgeois n’auront pas la tâche simple face à la meilleure défense du groupe, les joueurs de Deschamps n’ayant encaissé que 2 buts depuis le début des éliminatoires. Les deux dernières oppositions entre les deux pays remontent à 2010 et 2011, dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2012 où Hugo Lloris gardait déjà les cages françaises. A chaque fois les Bleus s’étaient imposés 2-0 (grâce à Mexes et Gourcuff lors du déplacement au Luxembourg). D’ailleurs pour voir un but Luxembourgeois marqué contre l’équipe de France il faut remonter à… 1978 ! La France s’était imposée 3-1 à l’extérieur. Sur le papier, tous les voyants sont donc au vert pour voir les Bleus prendre les trois points ce soir.