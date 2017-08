Lyon et Bordeaux se quittent dos à dos après un match exceptionnel

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

L'Olympique Lyonnais et Bordeaux nous ont offert un spectacle exceptionnel et indécis lors de la troisième journée de Ligue 1. Des buts, des rebondissements, des exploits individuels et… un match nul sur le score de 3 à 3 à l'arrivée.





Déjà du spectacle en première mi-temps

La rencontre a vraiment démarré au moment où, inspiré, Nabil Fekir a décoché une frappe des 54 mètres pour tromper Costil (10e). Avec cette ouverture du score exceptionnelle, on s'est tout de suite dit que le choc allait prendre une tournure particulière. Après le deuxième but lyonnais, signé Tete (23e), on s'est également dit que les Girondins auraient bien du mal à revenir au Groupama Stadium face à une équipe en pleine confiance en ce début de saison. Mais il y a eu un premier fait de match défavorable pour les hommes de Bruno Genesio : l'expulsion de Darder, qui a pris deux cartons jaunes en 3 minutes. Il en a suivi un autre : la réduction du score de Malcom juste avant la mi-temps (41e).



Bordeaux à réaction

Les Lyonnais menaient donc au score après la pause mais ils étaient condamnés toute la seconde période à évoluer en infériorité numérique. Les Girondins, eux, se devaient de réagir dans pareilles circonstances. Mais c'est pourtant l'OL qui a marqué le premier but de la seconde période, grâce à un sublime coup franc enroulé de Traoré (74e). Il restait dès lors un quart d'heure à Bordeaux pour renverser la vapeur et c'est précisément ce qu'il s'est passé avec une fin de rencontre totalement folle. Lerager a d'abord parfaitement géré un bon ballon distillé par Pellenard (87e). Dans la foulée, Malcom a crucifié Lopes d'une frappe sublime à l'entrée de la surface (90e+1). 3 à 3 score final.





Un point chacun

Après deux victoires en autant de matches, l'Olympique Lyonnais se voit freiné par des Girondins bien heureux d'aller chercher un point à l'extérieur. Pour les Gones, c'est une occasion loupée de signer un troisième succès de rang, confirmant leur difficulté à bien gérer la troisième journée (quatre défaites ces dernières saisons). De leur côté, les Girondins doivent avoir le sentiment de revenir de nulle part. Les fans de football, pour finir, sont heureux d'avoir assisté à un tel match, plein de suspens et formidable en termes de scénario. Un grand merci.