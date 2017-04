Lyon peut-il encore croire à la Ligue des Champions ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Avec 16 points de retard au soir de la 32ème journée, les Lyonnais semblent pouvoir dire adieu à leurs chances de qualifications en Ligue des Champions via le championnat. L’écart qu’il pourrait y avoir entre le troisième et le quatrième serait d’ailleurs un record depuis l’instauration de la victoire à 3 points en 1994 !

Gros plan sur Corentin Tolisso :





Jamais plus de 10 points entre le 3ème et le 4ème en fin de saison !

En regardant les statistiques de la Ligue 1, en principe on note qu’en fin de saison les écarts sont resserrés pour la lutte en ligue des Champions, notamment entre le troisième et le quatrième. L’an dernier, Monaco comptait 2 unités d’avance sur son poursuivant l’OGC Nice, tout comme lors de la saison 2014-2015 mais cette fois par rapport à Marseille.

A l’exception des saisons 2011-2012 (Le Losc avait 10 points sur Lyon 4ème) et 2003-2004 (Auxerre comptait 10 unités de retard sur Monaco 3ème), les écarts sont relativement faibles entre la dernière équipe du podium et la formation qui la suit. Si les 16 points qui séparent Lyon de Nice se confirmaient, ce serait donc un record entre un 3ème et un 4ème depuis 1994 et la mise en place de la victoire à 3 points.









Seulement 3 absences en C1 depuis 2000-2001 !

Si les Lyonnais manquaient une qualification en Ligue des Champions ce serait historique. Depuis la saison 200-2001 (qualification au tour préliminaire contre le FK Bratislava), le club de Jean-Michel Aulas n’a manqué que trois éditions de l’épreuve reine des Coupe d’Europe. En 2011-2012, l’OL terminait 4ème de Ligue 1, et en 2013-2014, il ne pouvait faire mieux qu’une 5ème place. Entre temps, lors de la saison 2012-2013, Lyon accrochait le podium, mais échouait en tour préliminaire battu par la Real Sociedad… d’Antoine Griezmann !

En étant dauphin du PSG lors des deux dernières saisons, Lyon a renoué avec la Ligue des Champions, mais cela pourrait bien s’arrêter là, étant donné le retard sur l’OGC Nice, le PSG et l’AS Monaco. Mais une solution existe pour que l’OL se qualifie pour la C1 malgré tout… Il faudrait remporter l’Europa League, ce qui assurait le club d’une place dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. L’histoire n’est peut-être pas encore finie pour Lyon…