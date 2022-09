Lyon - Marseille : Deschamps veut jouer comme Barcelone

A l'approche du choc Lyon - Marseille en Ligue 1, Didier Deschamps commence à donner les clés du match selon lui. Le coach de l'OM a l'intention d'attaquer et de confisquer le ballon...

Didier Deschamps a expliqué devant la presse qu'il voulait s'assurer la possession de balle et attaquer le plus possible dimanche à Lyon. Mais n'est pas Barcelone qui veut.





A Lyon pour attaquer



Le site officiel de l'OM a publié les propos de Didier Deschamps tenus lors d'un point presse concernant le match de dimanche à Lyon. L'entraîneur phocéen explique : « Se contenter de défendre à Lyon n'est pas la meilleure solution. Il faudra certes bien défendre face à un adversaire qui attaque bien mais il faudra aussi leur créer des problèmes... »





Une révolution à Marseille ?



Didier Deschamps déclare même : « Je préfère que mon équipe ait le ballon plutôt que courir après. » On veut bien le croire, mais ce n'est pas vraiment la philosophie de jeu prônée jusqu'ici par le technicien de l'OM, qui repose la force de son équipe sur un bloc défensif solide et un rouleau compresseur athlétique. La possession de balle ne paraissait pas être son premier souci.





Pas le Barça, mais quand même



Evidemment, Didier Deschamps ne compte pas transformer du jour au lendemain son équipe en nouveau Barça. Il insiste d'ailleurs sur le fait de conserver « le fameux équilibre » entre attaque et défense. Mais il sait aussi que se rendre à Gerland en abandonnant le ballon aux Lyonnais pourrait s'avérer risquer. Deschamps a toujours été pragmatique.



Les spectateurs, eux, espèrent juste assister à un match aussi renversant que l'incroyable 5-5 de la saison dernière.