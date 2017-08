Lyon, Monaco et Paris disposent des meilleurs centres de formation en France

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

La FFF a dressé le classement des meilleurs centres de formation, dont le podium est occupés par les cadors OL, ASM et PSG.

La Fédération française de football s'est intéressée à la formation dans l'Hexagone, l'occasion d'établir un classement des meilleurs centres, Ligue 1 et Ligue 2 confondues, selon des critères établis. Quelles sont les meilleures équipes dans ce domaine ?





Lyon tout en haut

La FFF s'appuie donc sur les contrats professionnels, les matches joués, les sélections, les études et les éducateurs pour dresser son classement. Selon ces cinq paramètres, c'est Lyon qui dispose du meilleur centre de formation en France, ce qui est d'ailleurs vrai depuis plusieurs années. On peut aisément le comprendre au vu des joueurs qui en sont sortis : Alexandre Lacazette, parti à Arsenal, Corentin Tolisso, qui a signé au Bayern Munich. Sans oublier les Karim Benzema, Hatem Ben Arfa et Loïc Rémy comme le rappelle justement le site du club.





Monaco et le PSG suivent

Derrière l'Olympique Lyonnais, nous retrouvons sans surprise l'AS Monaco, qui a vu passer de grands noms dans ses installations (comme les Champions du monde 98 Thierry Henry, David Trezeguet, Lilian Thuram et Emmanuel Petit). De retour sur le podium, le champion de France en titre a surtout déniché un certain Kylian Mbappé, originaire de Bondy. De son côté, le PSG n'est pas en reste avec des grands noms comme Adrien Rabiot, Presnel Kimpembe, ou encore Alphonse Areola.





Nantes revient au top

Au pied du podium, nous retrouvons le FC Nantes et Toulouse. Suivent ensuite : Metz, Bordeaux, Auxerre (L2), Le Havre (L2), Sochaux (L2), Rennes, Lens (L2), Nice, Nancy (L2), Saint-Etienne, Lille, Troyes, Caen, Valenciennes (L2), Marseille, Montpellier, Nîmes (L2), Guingamp, Tours (L2), Bastia (Nat), Laval (Nat), Lorient (L2), Reims (L2), Châteauroux (L2), Niort (L2), Angers, Dijon, Brest (L2), AC Ajaccio (L2) et Clermont (L2). On notera la belle place d'Auxerre, premier club de Ligue 2 en matière de formation.