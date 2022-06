Lyon offre 14 millions d'euros pour Marvin Martin !

Lyon aimerait frapper un gros coup sur le marché des transferts en attirant la révélation de la saison, le Sochalien Marvin Martin. L'OL serait prêt à débourser 14 millions d'euros.

Ces derniers jours, Lyon a plus fait parler de lui dans la rubrique départs au niveau des transferts. Mais le club de Jean-Michel Aulas nourrit encore des ambitions et chercherait à recruter Marvin Martin.





Une offre de 14 millions d'euros



Selon L'Est Républicain, Lyon aurait d'ores et déjà formulé une offre de 14 millions d'euros aux dirigeants sochaliens pour recruter Marvin Martin. Le président Alexandre Lacombe, pas désireux de laisser filer son jeune international, pourrait difficilement refuser une telle offre.





Lyon a les moyens



Malgré les difficultés financières rencontrées par l'OL ces temps derniers, la vente de Jérémy Toulalan (Malaga) pour 11 millions d'euros couplée à celles probables de Michel Bastos (Juventus), voire Kim Kallstrom, devraient permettre aux Rhodaniens de boucler cette affaire.





Gourcuff et Martin pour mener le jeu



L'arrivée du nouveau chouchou des Bleus à Tola Vologe offrirait à l'OL deux solutions au milieu de terrain pour mener le jeu. Vu l'investissement consenti la saison dernière pour recruter Yoann Gourcuff, l'ancien Bordelais devrait en effet jouer aux côtés de Marvin Martin, ce qui pousserait naturellement Ederson et Pjanic vers la sortie.



Moins clinquant qu'à une époque pas si lointaine, le recrutement lyonnais pourrait tout de même s'offrir une éclaircie en cas d'arrivée de Marvin Martin.