Lyon reprend la tête après sa victoire face à Reims

L'Olympique Lyonnais s'est imposé sur la pelouse de Reims en clôture de la 34ème journée. La première mi-temps a été pleine, avec 4 buts en 20 minutes.

Le PSG attendait le résultat de Reims-Lyon avec impatience après sa démonstration face à Lille. Et le club de la capitale n'a pas dû être déçu, surtout au vu de l'excellente première mi-temps des Gones. Au final, les hommes d'Hubert Fournier s'imposent 4-2 après avoir tremblé après la pause.





4 buts en 20 minutes

Le PSG avait mis quatre minutes à marquer deux buts face à Lille, Lyon a presque fait aussi bien en menant 2-0 au bout de six minutes. Il y a d'abord eu ce corner d'entrée, bien transformé par Tolisso (2ème). Puis, sur un mouvement offensif d'école, Lacazette a signé sa 26ème réalisation de la saison, sa première du gauche (6ème). Le match entre la meilleure attaque et la pire défense partait donc sur d'excellentes bases et, comme face à Saint-Etienne dimanche dernier, l'OL a fait montre d'un sens du collectif impressionnant. Généreux et appliqué techniquement, le trident composé de Fekir, Lacazette et Njie a régalé. Les Rémois n'ont pas été en reste non plus, en profitant des espaces offerts par une rencontre aussi ouverte que portée par la folie. Peuget s'est d'ailleurs chargé de maintenir le suspens (13ème) avant que Njie ne profite d'un magnifique service de Bedimo (20ème).



Reims a eu les opportunités

Au retour des vestiaires, après 45 minutes d'un spectacle plein, on ne s'attendait pas à ce que le rythme retombe aussi sec. Surtout du côté des Lyonnais. Dominateurs jusque-là, ils ont beaucoup reculé et laissé la possession à Reims, qui a eu les occasions de revenir dans la rencontre. Malheureusement, des poteaux sont passés par là, quand ce n'est pas la maladresse ou un Lopes vigilant qui ont pointé le bout de leur nez. Jallet dressait d'ailleurs un bilan mitigé au coup de sifflet final, "On gagne mais sans la manière. On n'a pas fait un match plein ce soir. On s'est contenté de défendre en seconde période. La victoire est là mais quelques regrets aussi". Le quatrième but, un contre son camp de Tacalfred (90ème), et la deuxième réduction du score de Reims, par Charbonnier (90ème+2), auront été anecdotiques.



Lyon reprend la tête

Vainqueur de trois de ses quatre dernières rencontres, l'Olympique Lyonnais reprend provisoirement la tête du championnat, à la faveur d'une meilleure différence de but (+39 contre +35). Mais le PSG doit disputer un match en retard contre Metz, mardi prochain. Reims, qui lutte pour le maintien, n'a qu'un point d'avance sur la zone rouge. Les Rémois se rendront à Guingamp lors de la prochaine journée tandis que l'OL recevra Evian TG.