Le magnifique geste de Mourinho pour un fan de 94 ans

Généralement, lorsque José Mourinho fait parler de lui c’est par moment pour ses déclarations envers d’autres entraîneurs, la presse, ou bien évidemment pour les résultats de Manchester United. Mais cette fois, le « Special One » s’est distingué de la plus belle des manières envers un supporter des red Devils qui a frôlé la mort il y a peu.





Une lettre pour un fan de 94 ans victime d’une attaque cérébrale

Le football peut parfois est un terrain de générosité et de beaux gestes. L’entraîneur de Manchester United l’a lui-même prouvé dernièrement. Frederick Schofield supporte Manchester United depuis toujours, mais cet homme de 94 ans a failli perdre la vie suite à une attaque cérébrale survenue il y a quelques temps.

Son petit-fils a contacté les red Devils pour parler de son grand-père qui luttait pour retrouver ses facultés mais qui n’en oubliait pas de suivre les résultats de club de cœur. José Mourinho a alors décidé de lui écrire pour le remercier de son attachement à l’équipe mancunienne et lui souhaiter bon rétablissement.









« J’espère que savoir que les joueurs et le staff et moi-même pensons vous aidera »

L’histoire est d’autant plus originale que le petit-fils de Frederick Schofield supporte… Manchester City ! Malgré cela, José Mourinho n’a pas hésité un seul instant à interrompre sa préparation du match de mercredi contre Tottenham en championnat pour rédiger quelques mots à l’encontre de cet éternel supporter.

« Nous avons récemment été informés de votre formidable amour pour Manchester United. Je voulais juste vous écrire pour vous remercier de votre soutien loyal et de votre dévouement pour le club. L’enthousiasme des fans ne cesse de me surprendre. Je comprends que vous avez traversé des difficultés récemment, et j’espère que cela vous aidera de savoir que les joueurs, le staff et moi-même pensons fort à vous. »