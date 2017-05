Le magnifique triplé d’André Pierre Gignac [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La belle carrière d’André-Pierre Gignac se poursuit avec réussite au Mexique où l’ancien Marseillais continue d’enchaîner les buts ! Cette fois-ci c’est lors du dernier match de la phase régulière du tournoi de clôture du championnat que « Dédé » s’est distingué avec trois réalisations !







Deuxième meilleur buteur du tournoi de clôture

En déplacement sur la pelouse de Querétaro, les Tigres de Monterrey n’ont pas fait dans le détail en s’imposant nettement 5-1. Et comme à son habitude lors d’un festival offensif de sa formation, André-Pierre Gignac a largement participé au succès de son équipe. L’International tricolore a ainsi trompé la vigilance du gardien adverse à trois reprises !

Il a ouvert le score du gauche suite à un mauvais renvoi delà défense adverse dès la 9ème minute avant de marquer les deux derniers buts des Tigres du droit à la 58ème puis à la 78ème minute. Petite déception pour lui, Gignac termine ce tournoi de clôture à la deuxième place du classement des buteurs avec 8 réalisations, devancé par Raul Ruidiaz de Morelia pour un seul but.









En route vers un nouveau titre ?

Avec cette qualification au terme de la phase régulière, les Tigres se hissent en play-off, où ils disputeront des quarts de finale de la Liga MX. L’aller aura lieu le 10 ou 11 mai et le retour quelques jours plus tard seulement le 13 ou le 14. C’est donc la perspective d’une fin de saison excitante qui se profile pour l’avant-centre, lui qui dispute sa deuxième saison au Mexique.

Les Tigres terminent à la sixième place du classement mais ont enchainé 4 succès lors des 5 dernières rencontres. De quoi être confiant pour les phases finales pour Monterrey, deuxième attaque et meilleure défense du tournoi de Clôture et champion du Mexique en titre. Ils ne sont en effet plus très loin d’une nouvelle consécration. En quart de finale ils affronteront Guadalajara, troisième du classement avec seulement deux points de plus que la formation de Gignac.





Les trois buts d'André Pierre-Gignac en vidéo :