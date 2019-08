Maguire, Mendy, Koubek, Dybala : le bulletin mercato du 3 août

MERCATO - Maguire, Mendy, Koubek, Dybala, Junior Firpo : voici les informations transferts du samedi 3 août.

Les officialisations du jour

Rogers confirme le départ de Maguire

Harry Maguire va bien devenir un joueur de Manchester United. C'est Brendan Rodgers himself qui l'a annoncé, samedi.

"Je pense que c'est une vente incroyable. Les deux clubs ont trouvé un accord. Il y a encore des discussions personnelles et Harry doit passer sa visite médicale. C'est un joueur spécial, ce n'est pas quelqu'un que vous avez envie de perdre", a précisé le technicien de Leicester.

Selon la presse britannique, Maguire va devenir le défenseur le plus cher de l'histoire. Son transfert devrait dépasser les 90 millions d'euros.

Létang annonce le départ de Koubek du Stade Rennais

Le président de Rennes, Olivier Létang, a annoncé samedi le recrutement pour quatre ans du gardien international sénégalais Edouard Mendy qui vient remplacer le Tchèque Tomas Koubek, qui s'est engagé "à l'étranger". Le dirigeant a précisé qu'il ne pouvait pas préciser le nom du nouveau club du portier tchèque.

"Il a repris l'entraînement. Il passera avec nous la traditionnelle visite médicale. Je fais quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. On a une relation de confiance avec le club de Reims, on s'est engagé, les choses sont claires. Edouard va nous rejoindre pour les quatre prochaines saisons", a expliqué le dirigeant, après avoir annoncé le départ de Koubek, au club depuis 2017.

Létang a également fait un point sur le mercato rennais. "On est dans une position assez tranquille avec Julien (Stéphan). On veut vraiment que les joueurs qui nous rejoignent soient des joueurs qui améliorent la qualité de l'effectif. On le fera que si c'est le cas."

Juanfran signe au São Paulo FC

Quelques après l'annonce de l'arrivée de Daniel Alves, le São Paulo FC a annoncé l'arrivée de Juanfran. Libre de tout engagement après son départ de l'Atlético de Madrid, le latéral tente un pari surprenant mais alléchant. Il s'est engagé jusqu'en décembre 2020 avec le club brésilien.

Les rumeurs du jour

Sky Sports annonce que la Juventus et Paulo Dybala n'ont toujours pas trouvé d'accord pour une potentielle arrivée.

Mundo Deportivo annonce un accord entre le FC Barcelone et le Real Betis pour le transfert de Junior Firpo.

Sky Italia annonce un accord entre l'Ajax Amsterdam et le Genoa pour Lasse Schöne. Le milieu de terrain danois, cadre de l'Ajax, devrait quitter le club néerlandais.