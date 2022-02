Le maillot du Real Madrid passe au violet

Alors que le Real Madrid a du mal à rejoindre la première place en Liga, le club madrilène prépare déjà la saison 2016-2017, et présente son nouveau maillot à la couleur détonante.

Depuis que la Juventus de Turin a essayé le maillot rose, les « stylistes » du sport osent tout.

Le maillot extérieur des Madrilènes sera couleur aubergine

Selon le site Footy Headlines, une bonne source lorsqu’il s’agit des tuniques des grands clubs, le maillot extérieur des Merengues sera violet, accompagné d’un short de la même couleur.

A contrario, le maillot domicile 2016-2017 du Real Madrid devrait être blanc avec les trois bandes Adidas couleur aubergine sur les épaules, accompagné d’un short blanc.

Rumoured design for Real Madrid#39;s 2016/17#10;Away kit pic.twitter.com/8qgWZg7wEg dash; VivaFootballCalcio (@Vivafootcalcio) 7 Décembre 2015

Le maillot violet : une madeleine de Proust version Mourinho ?

La dernière fois que le Real Madrid a porté un maillot de cette couleur, c’était pour la saison 2010-2011, qui signe l’arrivé du technicien José Mourinho ainsi que des recrues d’une grande tenue. L’Argentin Ángel Di María est acheté à Benfica. Deux stars allemandes du Mondial 2010, Sami Khedira et Mesut Özil débarquent, suivis de près par le Portugais Ricardo Carvalho. Les Madrilènes remportent la Coupe d'Espagne de football 2010-2011 en battant le rival barcelonais, sur un but de Cristiano Ronaldo. Le Real termine la saison 2010-2011 deuxième, mais avec une équipe plus spectaculaire et séduisante notamment grâce à un CR7 qui commence à inscrire son histoire dans le club, inscrivant 40 des 102 buts marqués les merengues.





