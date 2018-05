Les maillots de Manchester City et du Bayern dévoilés

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

La fin de saison approche et avec elle l'heure des nouvelles collections de maillot pour l'exercice 2018/2019. Ces dernières heures, ce sont les clubs de Manchester City et du Bayern Munich qui ont dévoilé leurs tenues respectives.

Après le Borussia Dortmund, Chelsea ou encore Arsenal, c'est au tour du bayern Munich et de Manchester City de présenter leur nouvelle tunique pour le prochain exercice.



La collection 2018/2019 est dans les bacs!



La saison se termine et, un peu partout en Europe, les clubs commencent à dévoiler leurs nouveaux jeux de maillots. Cette semaine, c'est au tour du Bayern Munich de dévoiler sa toute nouvelle tunique domicile pour la saison 2018-19. Un modèle qui sera présenté en avant-première le week-end prochain lors du match de Bundesliga à l’Allianz Arena face à Stuttgart.

Une touche plus moderne pour le Bayern



Si le maillot de la saison passée rendait hommage au passé glorieux du FC Hollywood dans les années 70, cette nouvelle tunique se veut plus moderne. Adidas a enlevé les bandes blanches verticales du dernier maillot pour un maillot intégralement rouge avec des motifs en relief géométriques qui rappellent le maillot extérieur de l’Allemagne pour la Coupe du Monde. Exit aussi le col rond blanc pour faire place à un col en V. Les trois bandes blanches verticales sont conservées, mais le bout des manches devient bleu gris pour rappeler la couleur du short de la même couleur.



City fait dans la sobriété



Du côté de City, pas de révolution, le changement de tunique se fait en douceur. Une tunique qui sera étrennée par les champions d'Angleterre dès ce mercredi soir face à Brighton, pour la dernière représentation de la saison de Man City à domicile (match en retard de la 31e journée de Premier League). Les Citizens ont donc fait dans le classique et la sobriété avec un maillot bleu ciel, évidemment, et un short blanc. Seule différence, les manches ont une petite fantaisie avec de légères rayures bleu foncé et grises.