Maillots - Real, Juve, Man United, Man City : les livrées 2017/2018 ont fuité

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le site spécialisé Footyheadlines a dévoilé les nouveaux maillots que devraient porter le Real Madrid, la Juventus Turin, Manchester United et Manchester City la saison prochaine.

Real Madrid - Un maillot blanc cassé pour le Real

Le futur maillot du Real Madrid commence tout doucement à se dévoiler. De couleur blanc cassé et orné de détails en vert nuancé (bandes Adidas et sponsor), le maillot domicile qui sera utilisé lors de la saison 2017/2018, promet une cuvée élégante. Le short et les bas seront également tout en blanc.

















Juventus Turin - Les rayures sont de retour

Chez Adidas depuis la saison 2015/2016, la Juventus Turin ne va rien révolutionner pour son nouveau maillot domicile. Celui-ci aura au moins l'avantage de redonner quelques rayures en plus par rapport à la cuvée 2016/2017 qui n'en avait qu'une seule (la centrale).

L'autre nouveauté est le passage du noir au doré pour le logo du sponsor. Cette parure dorée est toujours présente sur les étoiles situées au-dessus du nouveau logo du club piémontais.













C'est au niveau des livrées extérieur et third que tout va changer. Le maillot extérieur sera bleu ciel avec des nuances de blanc, le third intégralement noir avec des nuances de rose, logo inclu.

















Manchester United - On ne change pas une méthode qui gagne

United ne change rien ou presque. Le club anglais portera son traditionnel maillot rouge la saison prochaine. La seule différence avec celui de cette saison est le retour des trois bandes du sponsor sur les épaules ainsi que l'apparition d'un liséré noir sur le bout des manches.













Manchester City passe au bordeaux

Si le maillot domicile, prévu en trois couleurs, devrait surprendre, le club anglais va également étonner avec sa livrée extérieur. Prévue avec une dominante bordeaux, cette tenue devrait ressembler à celles portées par West Ham et Aston Villa.









Un aperçu du maillot domicile :