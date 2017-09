Manchester City: Pour Mendy, c'est bien les croisés

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Touché et sorti prématurément contre Crystal Palace (5-0), samedi dernier, Benjamin Mendy souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit.

Avant d'apprendre l'accident de Sergio Agüero cette nuit, c'est une autre mauvaise nouvelle qui est tombé hier soir pour Manchester City et pour l'équipe de France. Touché face à Crystal Palace (5-0) samedi dernier, le latéral souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit.

Opération en Catalogne ce vendredi



Coup dur pour Benjamin Mendy. Cinq jours après sa sortie sur blessure lors de la rencontre entre Manchester City et Crystal Palace, le défenseur s'est vu signifier qu'il souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Parti à Barcelone pour passer des examens ce jeudi, l'international français a annoncé la nouvelle en début de soirée via son compte twitter. Il sera opéré en Catalogne ce vendredi.



Au moins six mois d'absence



Si Manchester City n'a pas indiqué la durée exacte de son absence, une blessure de ce type devrait le tenir éloigné des terrains pendant au moins six mois. Via un communiqué, les Citizens confirmait la nouvelle sur son site internet: "Benjamin s'est rendu à Barcelone pour voir un spécialiste et des examens aujourd'hui (jeudi) ont confirmé l'étendue de la blessure. Benjamin va être opéré demain (vendredi) à Barcelone".

Le Mondial 2018 s'éloigne



L'absence du latéral gauche de City, auteur de débuts prometteurs outre-Manche devrait pousser Guardiola et les dirigeants mancuniens à trouver un plan B lors du prochain mercato d'hiver. Le latéral gauche voit, par ailleurs, ses chances de participer à la Coupe du monde 2018 fortement compromises.