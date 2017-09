Manchester City : bonne ambiance autour de Benjamin Mendy

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les choses se passent bien pour Benjamin Mendy à Manchester City. A l’origine d’un but contre le Feyenoord, l’international bleu semble bien intégré, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux.

Les Citizens ont réalisé une jolie démonstration contre Feyenoord mercredi soir. Grâce à ce succès 0-4, les hommes de Pep Guardiola commencent idéalement l’épreuve. Benjamin Mendy, titulaire dans un 3-5-2 a réalisé un match plein, et se trouve d’ailleurs à l’origine du but de Gabriel Jesus. Mais certains de ses coéquipiers ont préféré mettre l’accent sur une autre action !





« Ferme tes jambes mon ami »

L’un des meilleurs défenseurs français de la saison dernière réalise un bon début de saison avec City. Pour ses premiers matches avec son nouveau club, Benjamin Mendy a fait preuve de solidité et d’efficacité sur son flanc gauche, aussi bien en Premier League qu’en Ligue des Champions. Le Français été d’ailleurs très impliqué contre le Feyenoord…

A l’exception d’une action où il se prend un petit pont par Berghuis. Une action anodine qui n’a pas porté à conséquence… A l’exception d’une remarque sur les réseaux sociaux de Kyle Walker qui est revenu sur ce fait de jeu avec la remarque suivante « Ferme tes jambes mon ami. » Remarque à laquelle l’ancien Monégasque a répondu « je ne vois pas à quoi tu fais allusion »













« Ferme tes jambes cousin »

Mais malheureusement pour Mendy, le Community Manger de Manchester City a immortalisé ce petit pont et a posté cette action sur le compte Twitter du club. La bonne ambiance semble donc régner dans le vestiaire de Manchester City entre les joueurs.





D’ailleurs, la conversation ne s’est pas arrêtée là, puisque Benjamin Mendy a ensuite répondu « nous sommes supposés être dans le même club » suivi d’émoticônes en larmes avant d’ajouter « et quand je marquerai le but un contre mon camp que tout le monde attend ? » La dernière pique revient Bernardo Silva avec qui il a aussi joué à Monaco qui conclue sobrement « Ferme toi cousin. » Bonne ambiance on vous a dit…









Benjamin Mendy et l'usage des réseaux sociaux lorsqu'il évoluait à Monaco