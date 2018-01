Manchester City : Pour moins de 50 millions tu n'as plus de défenseur

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Manchester City n’en finit plus de dépenser. L’arrivée du talentueux Aymeric Laporte serait imminente du côté des Citizens pour les derniers jours du mercato hivernal. Cela correspond à l’habitude prise par les Skyblues de dépenser beaucoup d’argent pour ses défenseurs.





Une défense à plus de 200 millions d’euros !

Sur les 10 défenseurs les plus chers de l’histoire, savez-vous combien ont été recrutés par Manchester City ? Sur cette liste, 6 joueurs ont été pris par City : Nicolas Otamendi (44 millions en 2015), Eliaquim Mangala (54 millions en 2014), John Stones (55 millions en 2016), Kyle Walker (57 millions en 2017), Benjamin Mendy (57,7 millions en 2017) et donc Aymeric Laporte donc la clause libératoire est à 65 millions d’euros.

Au total pour les 4 défenseurs potentiellement alignés ensemble (Walker, Mangala, Stones, et Mendy) ils représentent 223 millions d’euros. Il faut aussi prendre en compte Danilo, recruté l’été dernier en provenance du Real Madrid pour 30 millions d’euros.











Kompany et Clichy à moins de 10 millions d'euros chacun

L’un des autres remparts dans l’arrière garde de City est le Belge Vincent Kompany. Arrivé du côté de Manchester en 2008, il a été régulièrement blessé ces dernières années, ce qui a fait qu’il n’a pris part qu’à 9 matches cette saison en championnat, 11 en 2016/2017 et 14 en 2015/2016. Il reste cependant un élément essentiel de City, mais l’ancien joueur de Wolfsburg fait figure d’exception dans cet effectif.

La cause ? Kompany n’a été recruté que pour 8 millions ! Un chiffre complètement étonnant aujourd’hui à l’heure où les plus grosses équipes ne regardent plus à la somme dépensée. Autre exemple, Gaël Clichy qui est resté 6 saisons chez les Citizens a été recruté pour 7,75 millions en 2011 en provenance d’Arsenal. Une autre époque pour City qui par exemple a également sorti 40 millions pour son gardien Ederson en 2016.