Manchester City : Ederson déjà de retour

L’affiche de la dernière journée de Premier League a tenu ses promesses. Lors de la confrontation entre Liverpool et Manchester City, les Citizens se sont largement imposés 5-0. Mais au-delà du résultat, la sortie sur blessure d’Ederson a marqué les esprits. Malgré son impressionnante blessure, le Brésilien est déjà de retour.





Dans le groupe en Ligue des Champions avec un casque

Manchester City commence ce mercredi sa campagne en Ligue des Champions. Les joueurs de Pep Guardiola se déplacent aux Pays-Bas sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam. A la grande surprise, Ederson est bel et bien présent dans le groupe des Citizens. Heureusement pour lui, l’image était plus impressionnante que douloureuse et il n’aura été absent que le temps du match contre les Reds.

Cependant Ederson va porter un casque à l’image de ce que portait Petr Cech lorsque lui aussi revenait d’une fracture du crâne en 2006. Vous pouvez d’ailleurs observer les images d’Ederson avec sa protection lors de l’entraînement de Manchester City...













Mané prend trois matchs

Pour ce coup de pied très dangereux, Sadio Mané avait expulsé du terrain et ce mardi sa suspension a été confirmée. L’attaquant de Liverpool écope de trois matchs et manquera donc les trois prochaines journées de championnat contre Burnley à domicile, puis les déplacements à Leicester et à Newcastle.

Malgré l’appel de Liverpool qui pensait réduire l’absence de l’un de ses meilleurs joueurs l’an passé, la sanction n’a pas changé. Conscient de la gravité de son geste qui aurait pu causer plus de problèmes à Ederson, Mané avait rédigé un message d’excuses sur son compte Instagram: « J’espère et je souhaite à Ederson un prompt rétablissement. Je suis désolé qu’il ait été blessé lors de notre collision accidentelle sur le terrain, et je suis désolé qu’il n’ait pu terminer le match à cause de ça. Je prie pour qu’il récupère rapidement et qu’il revienne très vite, parce que c’est un joueur de grande qualité. »