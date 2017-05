Manchester City : Gaël Clichy s'en va

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Gaël Clichy ne restera pas plus longtemps à Manchester City. Jeudi, les Citizens ont annoncé le départ du joueur de 30 ans en fin de saison, alors que son contrat arrive à échéance. En six ans passés du côté de l'Etihad Stadium, l'ancien Gunner a disputé 200 matchs et inscrit trois buts. Le latéral gauche français a par ailleurs été sacré deux fois champion d'Angleterre (2012, 2014) et a remporté deux fois la Coupe de la Ligue (2014, 2016). Il a également remporté le Community Shield en 2012.





"Six années spéciales"

"C'était six années spéciales pour moi à City, a-t-il confié sur le site officiel du club. Remporter quatre trophées majeurs et aider le club à s'établir parmi les meilleures équipes du football anglais a été une aventure incroyable à laquelle je suis fier d'avoir pris part." "C'est impressionnant de voir où en est le club aujourd'hui et je suis sûr que de nombreux succès sont encore à venir", a-t-il ajouté.

"Gaël a été un joueur important"

Txiki Begiristain, le directeur du football de Manchester City, a également rendu hommage au Français. "Gaël a été un joueur important pour ce club et je voudrais lui souhaiter le meilleur pour le futur, a déclaré Begiristain. Depuis mon premier jour ici, il a été exceptionnel dans la façon dont il s'est appliqué, aussi bien pendant les matchs qu'à l'entraînement."

Cette saison, Clichy a disputé 25 matchs de Premier League, dont 24 en tant que titulaire, pour un but inscrit. Libre de tout contrat à partir de cet été, Gaël Clichy peut donc s'engager où il le souhaite.