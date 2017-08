Manchester City : Marcelo Bielsa a conseillé Pep Guardiola sur Benjamin Mendy

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Pep Guardiola a révélé avoir eu une conversation avec Pep Guardiola, qu'il estime beaucoup, à propos de Benjamin Mendy. Le défenseur passé par Marseille et Monaco s'est engagé avec Manchester City moyennant 58 millions d'euros, un record pour ce poste.





"Il m'avait parlé de Mendy"

Pep Guardiola ne tarit pas d'éloges sur Benjamin Mendy, l'une de ses nouvelles recrues. Mais la signature du Français en provenance de l'AS Monaco est peut-être due à Marcelo Bielsa. "On avait parlé de choses et d'autres l'an dernier, on avait parlé de football bien sûr, de joueurs de Ligue 1 et il m'avait parlé de Mendy. J'ai pu le voir grandeur nature lorsqu'on a affronté Monaco en Ligue des Champions" confie l'Espagnol. On rappellera que Mendy a joué pour Bielsa à l'époque où il portait les couleurs de l'Olympique de Marseille.





Futur numéro 1

Marcelo Bielsa, véritable puits de science, avait prophétisé l'ascension de Benjamin Mendy, devenu un élément incontournable de l'AS Monaco la saison dernière, conclue par le titre de champion de France et une demi-finale de Ligue des Champions. C'est ce qui a poussé Manchester City a mettre près de 60 millions d'euros sur la table pour enrôler le défenseur français. "Il sait qu'il va être un grand joueur. Il sait qu'il deviendra un très grand joueur. Il sait très bien qu'il deviendra une star" avait clamé l'entraîneur argentin durant une causerie pendant un entraînement avec l'OM.





Guardiola écoute Bielsa

Marcelo Bielsa a-t-il soufflé le nom de Benjamin Mendy à Pep Guardiola ? Peut-être. En tout cas, l'Espagnol est très à l'écoute d'El Loco, qu'il considère comme son mentor, "Pour moi, c'est le meilleur coach du monde. Parce qu'il fait progresser tous les joueurs qu'il a eus sous ses ordres. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui me donne des bons conseils à chaque fois que j'ai l'occasion de lui parler" expliquait Guardiola au moment où Lille a officialisé l'arrivée de Bielsa. "Quand on parle des entraîneurs, on se concentre sur leur palmarès, alors que ce qui est important, c'est leur influence..." avait conclu l'intéressé.