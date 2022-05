Manchester City – PSG: Les compositions probables

Le PSG se déplace à Manchester City mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Les deux entraîneurs devront composer avec plusieurs absences.

A l’Etihad Stadium, le Paris Saint-Germain joue sans l’ombre d’un doute le match le plus important de sa saison. Au pied du mur après le nul 2-2 à l'aller, la bande à Laurent Blanc doit absolument marquer pour rallier le dernier carré de la compétition. Si le Cévenol peut compter sur le retour de deux de ses cadres, il devra se passer de Blaise Matuidi et David Luiz, suspendus.









Marco Verratti de retour ?

Suspendus, Blaise Matuidi et David Luiz ne seront pas sur la pelouse de l’Etihad Stadium mardi soir. Les deux joueurs ont cependant fait le voyage jusqu’en Angleterre pour soutenir leur coéquipier. Laurent Blanc peut en revanche compter sur le retour de Marco Verratti, qui souffrait d’une pubalgie et de Javier Pastore, touché au mollet. Selon ses derniers ressentis, l’Italien pourrait être titulaire au coup d’envoi, à la différence de l’Argentin. En défense, Marquinhos prendra la place de David Luiz. En attaque, Edinson Cavani et Lucas se disputeront le couloir gauche. Touché samedi contre Bastia, Kevin Trapp devrait être rétabli. Pour faire vaciller les Citizens, Laurent Blanc pourra compter sur la fraicheur physique de ses cadres, laissés au repos ce weekend.









PSG : Trapp – Maxwell, Thiago Silva, Marquinhos, Aurier – Rabiot, Verratti, Motta – Cavani, Ibrahimovic, Di Maria





Kompany et Sterling out

Pour affronter le PSG, Manuel Pellegrini pourra compter sur le retour de Yaya Touré. L’Ivoirien est remis de sa blessure au genou et devrait être titulaire. Malgré une béquille reçue samedi contre West Bromwich, Nicolas Otamendi devrait également débuter. En revanche, l’entraîneur chilien a affirmé en conférence de presse qu’il se passera de Vincent Kompany, pas encore rétabli à 100%. Raheem Sterling ne disputera pas non plus la rencontre.









Manchester City : Hart - Sagna, Otamendi, Mangala, Clichy - Fernandinho, Fernando - De Bruyne, Y.Touré, David Silva - Agüero