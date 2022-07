Manchester City s'impose et revient à 6 points de Chelsea

A 10 contre 11, Manchester City l'a emporté sur le terrain de Hull City sur le score de 2-0 (buts de Silva et Dzeko). Grâce à ce succès, les Citizens se replacent dans la course au titre.

Après une semaine difficile, marquée par les éliminations en Cup et en Ligue des Champions, Manchester City a retrouvé des couleurs. Les Citizens se sont imposés 2-0 sur le terrain de Hull City en ayant joué pendant 80 minutes à 10 contre 11 !

Expulsion de Kompany et but somptueux de Silva

Pour cette rencontre, Manchester City était privé de l'Argentin Sergio Aguëro qui s'est blessé contre le Barça en C1. Pour le remplacer, Manuel Pellegrini alignait Dzeko en pointe.

Dès le début du match, Manchester City était mis sous pression par Hull City. A la 9e minute, Vincent Kompany était expulsé pour avoir retenu l'attaquant de Hull, Jelavic, qui partait seul au but. Les Citizens passaient alors en 4-4-1, Javi Garcia redescendant en défense centrale.

Malgré cette expulsion, Manchester City ouvrait le score à la 13e minute, sur sa première occasion, grâce à David Silva (son premier but en 2014). Laissé libre par la défense de Hull à l'entrée de la surface, l'international espagnol trompait le gardien adverse d'une superbe frappe enroulée.

A 10 contre 11, City tient le coup

Gérant leur avantage grâce à une meilleure maîtrise technique, les Citizens étaient même à deux doigts de faire le break à la demi-heure de jeu : une reprise de volée Zabaleta, à l'entrée de la surface, heurtait la transversale avant de rebondir sur la ligne.

En deuxième période, Manchester City contenait les assauts de Hull City. L'attaquant de Hull, Jelavic, se montra le plus dangereux mais sans jamais parvenir à tromper la vigilance de Joe Hart.

Manchester City manquait ensuite, à plusieurs reprises, la balle du 2-0 : par Fernandinho (72e) puis par Dzeko (86e). La délivrance intervenait à la 89e minute. Dzeko, encore lui, profitait d'un caviar de Silva pour aller tromper le gardien de Hull City.

Manchester City se relance

Grâce à cette victoire, la 19e de la saison, Manchester City prend provisoirement la deuxième place du classement (à 6 points du leader Chelsea). Les Citizens comptent deux matches en retard et sont donc toujours en course pour le titre. De plus, ils n'ont plus que le championnat à jouer ce qui est un gros avantage. Il faudra cependant faire sans Vincent Kompany lors des prochaines rencontres.