Manchester City – Tottenham : Les Spurs miraculés face aux Citizens (2-2)

Scénario incroyable à l'Ethiad Stadium : outrageusement dominé, Tottenham est parvenu à arracher le point du nul en faisant preuve d'une redoutable efficacité face à des Citizens maladroits.

30 tirs (10 cadrés) et 2 buts pour Manchester City. 3 tirs (2 cadrés) et 2 buts pour Tottenham. Si Pep Guardiola jouait à FIFA, il aurait probablement fait un « ragequit » tant les Citizens ont dominé ce choc de la deuxième journée de Premier League.

L'incroyable réalisme des Spurs

Dans cette superbe rencontre, les Citizens ont donc dominé les Spurs de la tête et des épaules et ont logiquement inscrit deux buts par Sterling (20e) et Agüero (35e). Mais le seul tir des Spurs en première période faisait mouche (Lamela, 23e).

Et en deuxième période, preuve de l'insolente réussite des Londoniens, Lucas Moura égalisait quelques secondes à peine son entrée en jeu, sur son premier ballon touché (56e, 2-2). C'était le deuxième et dernier tir cadré des Spurs dans cette rencontre…

Les Citizens n'ont cessé de poussé et ont même fait trembler les filets dans les arrêts de jeu. Mais le but de Gabriel Jesus était invalidé par le VAR à la suite d'une déviation de la main d'Aymeric Laporte. Décidément, les Citizens étaient maudits !

Composition des équipes

Manchester City (4-3-3) : Ederson – K. Walker, N. Otamendi, A. Laporte, O. Zinchenko – I. Gündogan, Rodri (David Silva, 78e), K. De Bruyne – R. Sterling, S. Agüero (Gabriel Jesus, 66e), Bernardo Silva (R. Mahrez, 80e). Entr. : P. Guardiola.

Tottenham (4-3-2-1) : H. Lloris – K. Walker-Peters, D. Sanchez, T. Alderweireld, D. Rose – H. Winks (Lucas Moura, 56e), M. Sissoko, T. Ndombélé – C. Eriksen (O. Skipp, 90+1e), E. Lamela (Lo Celso, 85e) – H. Kane. Entr. : M. Pochettino.