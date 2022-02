Manchester City - Transfert : Balotelli jouera enfin au Milan AC

Mario Balotelli portera enfin le maillot du Milan AC, son club de coeur. L'attaquant ne s'est jamais totalement imposé à Manchester City et ce transfert redonne fière allure à l'effectif milanais.

Manchester City et le Milan AC sont tombés d'accord pour le transfert de Mario Balotelli cet hiver. Une transaction qui arrange tout le monde, même si Roberto Mancini regrette le départ de son attaquant.



20 millions d'euros

Les journaux anglais et italiens évoquent une indemnité de transfert de 20 millions d'euros, plus trois millions d'euros de bonus. Les ventes de Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic au PSG ont donc bien dû aider le Milan AC à effectuer cette opération. Rappelons tout de même que Manchester City avait recruté Mario Balotelli en 2010, à l'époque sous contrat avec l'Inter Milan, contre 28 millions d'euros. Les Citizens ont donc accepté de perdre de l'argent sur ce transfert, ce qui en dit long sur la réussite mitigée de l'attaquant italien en Angleterre.



Mancini regrette déjà

Principal responsable de l'arrivée de Mario Balotelli à Manchester City, Roberto Mancini n'a finalement . Le manager italien a tout de même expliqué à la BBC ses regrets : « C'est difficile pour nous car nous perdons un attaquant de valeur qui aurait pu être important lors des 14 prochains matches qu'il nous reste à jouer. » L'entraîneur comptait pourtant de moins en moins sur « Super Mario », qui arrivait derrière Sergio Aguero, Carlos Tevez et Edin Dzeko dans la hiérarchie.



Le retour du grand Milan ?

Depuis le début de saison, les observateurs pointent du doigt la faiblesse relative de l'effectif du Milan AC par rapport aux années précédentes. Le recrutement de l'attaquant titulaire de la sélection italienne lors du dernier Euro a de quoi atténuer quelque peu ce propos. D'autant que l'ancien intériste Balotelli n'a jamais caché que son club de cœur était le Milan AC. Les Rossoneri sont désormais en mesure d'aligner un duo d'attaque alléchant El Shaarawy-Balotelli, soit la doublette qui devrait opérer dans les années à venir avec la Squadra Azzurra.



Mario Balotelli devrait toucher au Milan AC un salaire annuel net de 4 millions d'euros (hors bonus), pour un contrat le liant au club jusqu'en 2017.

