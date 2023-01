Manchester United prêt à offrir 20 millions d'euros à Bale ?

José Mourinho souhaiterait attirer le joueur du Real qui est en pleine renégociation de contrat.

On pensait que le renouvellement de Gareth Bale serait aussi facile qu’un rush du Gallois : à toute vitesse, sans trop d’opposition. C’était sans compter Manchester United qui vient mettre son grain de sel dans les négociations entre le club madrilènes et sa star.

Un Gareth Bale gourmand

Plus gros transfert de l’année 2013 (plus de 100 millions d’euros versés par le Real à Tottenham), Gareth Bale affiche depuis quelques mois une forme étincelante à la fois avec son club et sa sélection (il a porté le Pays-de-Galles jusqu’en demi-finale de l’Euro). Le club madrilène a entamé des négociations pour prolonger le contrat de sa star de 27 ans. Selon Sport, les dirigeants espagnols lui auraient offert plus de 10 millions d’euros par an et un contrat jusqu'en 2022. Gareth Bale en voudrait 17 millions.

Mourinho le veut !

Et c’est dans cette brèche que souhaite s’engouffrer Manchester United. Le club mancunien pourrait proposer 120 millions d’euros au Real et offrir un contrat mirobolant de 20 millions d’euros par an à la star galloise, selon OK Diario. Le profil de Bale plaît à José Mourinho qui aimerait travailler avec lui.

Une tactique de Bale ?

Cependant, il est peu probable que Manchester United réussisse son entreprise de séduction. Bale se plaît à Madrid et pourrait se retrouver l’unique star du club au vu de l’âge de CR7. Et si finalement, cette offensive de Manchester United n’avait qu’un seul but : peser (à la hausse) sur les négociations actuelles entre Bale et le Real ?