Manchester United: Raiola a besoin d'argent !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

L'agent de Zlatan Ibrahimovic, Mino Raiola, a expliqué dans les colonnes de l'Expressen, a priori sur le ton de la plaisanterie, que l'attaquant suédois était encore en mesure de jouer pendant cinq ou six ans.

Raiola évoque Ibra



Agé de 36 ans, Zlatan Ibrahimovic espère prochainement reprendre le cours de sa carrière stoppée nette après une grave blessure au genou contractée en avril dernier. Sous contrat jusqu'à la fin de cette saison avec le club de Manchester United, l'attaquant n'est pas prêt à raccrocher les crampons, si l'on en croit son agent Mino Raiola, qui s'est exprimé dans les colonnes du journal suédois Expressen ce dimanche.

"Il prend mes commissions et je prends son salaire"



Au moment d'évoquer sa star et surtout l'un de ses principaux clients Zlatan Ibrahimovic, l'agent, sur le ton de l'humour, évoque une inversion des rôles dans les années à venir. "Il a encore tellement à donner. Je ne le laisserai pas arrêter, balaye t-il d'emblée. Désormais, il doit travailler pour moi, puisque c'est moi qui ai travaillé pour lui durant plusieurs années. C'est son tour. Mes enfants grandissent, j'ai besoin d'argent... On s'est mis d'accord sur cinq ans, il prend mes commissions et je prends son salaire." De l'humour gras, limite déplacé, au regard de la fortune qui doit sommeiller sur ses nombreux comptes en banque.

Ibra, retour en vue



N'en reste pas moins que Raiola a dévoilé une information de taille concernant la convalescence du géant suédois : "Le chirurgien a dit qu'il n'avait jamais vu un genou aussi fort. Pourtant, c’est un professeur qui s’est occupé de sportifs du monde entier et d’une équipe de football américain." Pour rappel, Ibra se remet toujours de sa rupture des ligaments croisés du genou et n'est pas attendu avant la fin de l'année, au mieux, avec les Red Devils. Une fois régénéré, Zlatan Ibrahimovic envisagera donc de dépasser la quarantaine au plus haut niveau, en MLS ou ailleurs.