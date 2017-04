Manchester United : a-t-on vu le dernier match de Zlatan Ibrahimovic en Europe ?

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Durant toute sa carrière, Zlatan Ibrahimovic n'a jamais eu à faire face à ce genre de défi. Et celui-là est peut-être le plus grand de tous ceux qu'il a eu à affronter. Le Suédois a été sérieusement touché aux ligaments du genou jeudi soir, alors que Manchester United affrontait Anderlecht en quart de finale retour de la Ligue Europa. De son propre aveu, il sera éloigné des terrains "un moment". A l'heure actuelle, aucun détail supplémentaire sur sa blessure ou la durée de son indisponibilité n'a été communiqué.





Peut-il s'en remettre ?

L'ancien joueur du PSG fêtera ses 36 ans au mois d'octobre prochain. Une blessure aussi grave que celle que l'on peut imaginer est-elle surmontable pour un joueur de son âge et de son gabarit ? Rien n'est moins sûr. Même un magicien tel qu'Ibracadabra peut être rattrapé par la réalité. Dès lors, il faut se préparer à l'éventualité d'avoir vu le dernier match d'Ibrahimovic sur une pelouse européenne. Pas forcément sur un terrain de football. Il pourra peut-être s'offrir une pré-retraite dorée dans un championnat exotique. Mais revenir au haut niveau européen serait un véritable exploit.

"Abandonner n'est pas une option"

Méfiance tout de même. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Une chose est certaine, il n'est pas prêt à se laisser faire. "Je vais surmonter cette épreuve comme les autres et je reviendrai plus fort", a-t-il assuré dans un post sur son compte Instagram. Et même dans ces moments-là, il ne peut pas s'empêcher de sortir une Zlatânerie : "Jusqu'ici j'ai joué sur une jambe donc ça ne devrait pas être un problème." "Une chose est sûre, je décide quand il est temps de s'arrêter et rien d'autre. Abandonner n'est pas une option", affirme-t-il. Il ne faut donc pas le condamner trop vite et quoi qu'il arrive, lui souhaiter le meilleur rétablissement possible.